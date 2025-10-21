Reprodução De acordo com comunicado da PRF, "todas as faixas (Via Expressa) interditadas devido a acidente

Um acidente registrado no km 230 da BR-116/Dutra, sentido Norte, resultou na interdição total da Via Expressa em São Paulo na noite desta terça-feira (21). Uma pessoa morreu e uma está gravemente ferida.





A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o trânsito está sendo desviado para a Via Marginal.

De acordo com comunicado da PRF, "todas as faixas (Via Expressa) interditadas devido a acidente. Tráfego desviado para a Via Marginal. PRF e equipes no local. Reduza a velocidade e dirija com atenção, não utilize o alerta com veículo em movimento."

Equipes da PRF e de apoio permanecem no local acompanhando o fluxo de veículos e organizando o desvio.

Segundo a PRF, o bloqueio ocorreu devido a uma colisão envolvendo uma moto, um carro e um micro-ônibus.

Foi comunicado a morte de uma pessoa, outra em estado grave e três vítimas com ferimentos leves.

Motoristas que trafegam pela região recebem orientação para reduzir a velocidade e manter atenção, especialmente no trecho de desvio, que concentra a movimentação de veículos enquanto a Via Expressa permanece bloqueada.

A CCR afirmou que o "km229 até Km 227 está bloqueado. Presidente Dutra: Pista sentido SP - RIO com tráfego interditado em São Paulo na pista Expressa. Obs: Acesso para expressa fechado devido acidente. Equipe CCR atuando no local. km inicial: 229/km final: 227".

A concessionária também informou que há 3 km de lentidão neste momento.

*Reportagem em atualização