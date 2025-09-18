Reprodução Momento da chegada do jovem fantasiado de Chaves na delegacia

Um jovem de 24 anos, vestido como o personagem Chaves, foi detido em flagrante por porte de drogas, em Miguel Pereira, no Sul do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na última sexta-feira (12), mas ganhou repercussão nas redes sociais na quarta (17), após a divulgação de vídeos em que o suspeito aparece imitando os trejeitos do personagem mexicano, enquanto era conduzido por um policial. Assista:







Segundo a polícia, a abordagem ocorreu durante uma ação de rotina em um ônibus que fazia a linha Japeri/ Arcozelo.

Os agentes do programa Segurança Presente perceberam a atitude suspeita do rapaz e decidiram realizar a fiscalização.



Ao ser questionado, ele confessou estava com dois cigarros artesanais, semelhantes à maconha, para consumo próprio.





Vestido de Chaves, ele foi encaminhado à delegacia, autuado por uso e consumo de drogas e liberado, após prestar depoimento.

