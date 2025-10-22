FreePik Ventania e chuvas fortes estão previstas para a Bahia

O Brasil terá condições de tempo variadas nesta quarta-feira (22). A frente fria persiste no Sudeste, mantendo temperaturas baixas nas primeiras horas do dia, enquanto ventos fortes de até 50 km/h serão sentidos no Centro-Sul do país e em parte do Nordeste. O ar seco e o calor voltam a ganhar força em parte do Centro-Oeste e do interior paulista.

Temporais devem atingir o litoral da Bahia, que está com alerta de perigo para chuvas intensas e acumulados, gerados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira a previsão do tempo.

Sul

A circulação de ventos associada a uma área de alta pressão, que atua desde o começo da semana, mantém o tempo firme nos três estados da região Sul. O sol predomina e não há previsão de chuva na maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Pode chover de forma fraca e isolada no litoral norte catarinense e no litoral paranaense, devido à umidade marítima, informa o Climatempo. Há previsão de ventos intensos que podem superar 50 km/h no noroeste do Paraná e no litoral do Rio Grande do Sul.

Sudeste

O tempo segue estável na maior parte do Sudeste, com pancadas fracas e isoladas no litoral paulista, na Baixada Fluminense e no litoral do Espírito Santo, onde a umidade do mar mantém o céu nublado.

Na Serra da Mantiqueira, os meteorologistas do Climatempo indicam que há chance de geada no amanhecer devido às baixas temperaturas. Em São Paulo e Minas Gerais, o sol predomina e o calor aumenta durante a tarde, com índices de umidade abaixo de 30% em várias cidades.

Centro-Oeste

As chuvas no Centro-Oeste se concentram no Mato Grosso, com pancadas isoladas de intensidade moderada a forte, principalmente no norte do estado. Em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, o tempo será seco e ensolarado.

Rajadas de vento também podem ultrapassar os 50 km/h no Mato Grosso do Sul, onde as temperaturas passam chegam aos 35 °C.

Nordeste

A atenção no Nordeste se volta para o Recôncavo e o Litoral Norte da Bahia, onde a chuva forte e volumosa persiste ao longo do dia, com risco de alagamentos e transtornos. O Inmet prevê chuvas de até 60 mm/h até às 10h desta quarta.





As chuvas também atingem Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão, mas de forma mais irregular e com menor intensidade. No interior do Nordeste, o tempo fica seco e quente, principalmente no Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Norte

Instabilidades atmosféricas se espalham por quase toda a região Norte. Durante o dia, chuvas fortes e temporais isolados podem atingir Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins. No Amapá, o tempo segue mais aberto, sem previsão de grandes precipitações.