Enquanto a frente fria ainda predomina no Sul e Sudeste nesta terça-feira (21), as regiões Norte e Nordeste enfrentam chuvas fortes e risco de temporais, principalmente no litoral baiano e no interior nordestino.

A massa de ar polar que avança sobre o Brasil mantém as temperaturas baixas e o amanhecer gelado em diversas áreas, com chance de geada nas serras do Sul e da Mantiqueira. Confira a previsão de cada região.

Sul

O tempo segue firme em boa parte do Sul nesta terça-feira segundo os meteorologistas do Climatempo. O sol predomina no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, sob influência de uma área de alta pressão no oceano. Uma chuva fraca e isolada ainda pode ser sentida no litoral paranaense.

Nas serras gaúcha e catarinense, há previsão de geada ao amanhecer. Os ventos permanecem fortes no litoral gaúcho e no noroeste do Paraná, com rajadas acima de 50 km/h.

Sudeste

Com o afastamento da frente fria, o tempo volta a ficar firme na maior parte do Sudeste. Apenas o norte de Minas Gerais ainda pode registrar chuva isolada no início do dia.

Entre o Espírito Santo, Rio de Janeiro e o litoral paulista, a umidade do mar mantém o céu nublado e pode causar chuva leve e passageira.

As temperaturas continuam amenas, com risco de geada na Serra da Mantiqueira. Em São Paulo, a terça deve ter mínima de 10 °C e máxima de 22 °C. O sol aparece entre nuvens, e a sensação de frio predomina no início da manhã.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Climatempo prevê variações conforme a área — o norte de Goiás, o Distrito Federal e parte do Mato Grosso ainda podem ter pancadas de chuva e temporais isolados.

Já no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás, o sol predomina e as temperaturas sobem ao longo do dia.

Nordeste

A terça será de tempo instável no Nordeste. O litoral da Bahia está em alerta para chuva forte e acumulados elevados, provocados pelos ventos úmidos que vêm do mar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Entre Maranhão, Piauí e Ceará, há risco de temporais com rajadas de vento. No sertão, as pancadas são mais irregulares, mas podem ser intensas em pontos isolados. Já no Sergipe, Alagoas, Pernambuco e na Paraíba o tempo segue instável, com chuva rápida e moderada.





Norte

As chuvas fortes também devem ser sentidas por toda a Região Norte, especialmente em Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, onde são esperadas chuvas fortes com descargas elétricas.

No Acre, as pancadas ocorrem de forma mais isolada, concentradas no norte do estado. Já no Amapá, o dia deve ter períodos de sol e chuva passageira. O Climatempo aponta que o padrão segue típico da primavera amazônica: calor intenso, alta umidade e temporais entre a tarde e a noite.