Reprodução/ Metsul Meteorologia Frio intenso marca início da semana, mas calor retorna nos próximos dias

A semana teve início sob a influência de uma massa de ar frio ligada a um centro de alta pressão sobre o Oceano Atlântico, responsável por provocar temperaturas abaixo de zero no Sul e em parte do Sudeste na manhã desta segunda-feira (20). As informações são do Metsul Meteorologia.

Apesar do começo da semana ter sido de baixas temperaturas, nos próximos dias, o ar quente volta a ganhar força, com forte elevação das temperaturas até o fim da semana.

Localidades e temperaturas registradas

No Rio Grande do Sul, os termômetros chegaram a 1,4°C em Soledade; 2,7°C em Vacaria e Pinheiro Machado; 2,8ºC em Pedras Alta, Herval e em André da Rocha, 3,1ºC em Capão Bonito do Sul, 4,1ºC em Bom Jesus, 4,2ºC em São José dos Ausentes, 4,6ºC em Monte Alegre dos Campos, Antônio Prado e Getúlio Vargas, 4,8ºC em Canela e 4,9ºC em Gramado Xavier.

Mesmo na Grande Porto Alegre, as mínimas ficaram abaixo dos 10°C em vários municípios: 6,7°C em Viamão, 7,5°C em Eldorado do Sul, 8,8°C em Gravataí, 9,2°C em Cachoeirinha e 10,0°C em Novo Hamburgo. Já Sapucaia do Sul registrou 10,9°C, Nova Santa Rita 11,0°C e São Leopoldo 11,4°C.

Em Porto Alegre, a temperatura desceu a 9,5ºC em Belém Novo (zona Sul) e a 12,1ºC no Jardim Botânico (zona Leste).





Em Santa Catarina, o frio foi ainda mais intenso, com -1,6°C em Urupema e 1,2°C em Urubici. Os termômetros também marcaram 2,4°C em São Joaquim, 3,1°C em Otacílio Costa, 3,4°C em Rio Rufino, 3,6°C em Bom Retiro, 4,1°C em Bocaina do Sul, 4,2°C em Lages, 4,3°C em Palmeira, 4,5°C em Campo Belo do Sul e Bom Jardim da Serra, 4,6°C em Ponte Alta do Norte e Fraiburgo, 4,7°C em São José do Cerrito, 4,8°C em Frei Rogério e 4,9°C em Tangará.

No Paraná, São Mateus do Sul registrou a menor temperatura, com 4,5ºC. No Mato Grosso do Sul, o frio também surpreendeu para esta época do ano, com 13,5ºC em Amambaí e 13,7ºC em Itaquiraí durante a madrugada desta segunda-feira (20).

A massa de ar frio também chegou ao Sudeste, derrubando as temperaturas em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na capital paulista, os termômetros marcaram 11,2°C no Mirante de Santana (zona Norte) e em Interlagos (zona Sul).

No Sul de Minas Gerais, várias cidades anotaram mínimas de 5ºC. Delfim Moreira desceu a 3ºC. No Rio de Janeiro, mínimas de -0,3ºC foram registradas no Parque Nacional de Itatiaia, 3,2ºC no Pico do Couto e 8,2ºC em Teresópolis. No Espírito Santo, a estação de Santa Teresa marcou 10,9ºC.

Frio persiste até a metade da semana

De acordo com a Metsul, o frio das noites neste início de semana deve persistir por mais alguns dias, com novas madrugadas de temperaturas baixas no Sul e Sudeste do país. A condição é favorecida pelo perfil atmosférico seco e pela pouca ou nenhuma presença de nebulosidade.

Até quarta-feira (22), as temperaturas mínimas devem permanecer abaixo da média em grande parte das cidades do Sul. Além disso, o período mais frio da manhã acontece entre hoje e amanhã, com tendência de elevação gradual das mínimas nos próximos dias.

Apesar disso, a mudança na direção dos ventos, que passam a soprar de Leste a Nordeste, e o aumento das temperaturas devem reduzir as chances de geada a partir de quarta-feira nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Já no Sudeste, a tendência é que o frio persista durante a noite em São Paulo até quinta-feira (23) e na Serra da Mantiqueira e Sul de Minas até sexta-feira (24). Nessas regiões, há possibilidade de geada nas áreas de maior altitude.

Calor volta no fim da semana



A partir da metade da semana, a influência da massa de ar frio diminui, abrindo caminho para o retorno do ar quente e elevação das temperaturas em várias áreas do Sul e do Sudeste.

No Oeste e na faixa central do Rio Grande do Sul, bem como no Oeste de Santa Catarina e do Paraná, as tardes de quarta-feira (22) já devem registrar máximas entre 27ºC e 30ºC.

Na quinta (23), o calor se intensifica, com várias cidades gaúchas e paranaenses ultrapassando os 30ºC, especialmente no Sul do Rio Grande do Sul, onde o aquecimento tende a ser mais forte.

Na sexta (24), o aumento das temperaturas deve se concentrar nos vales, na Grande Porto Alegre e nas regiões Oeste e Norte do Paraná.

No Sudeste, o calor acima dos 30ºC retorna entre quinta e sexta ao interior paulista. Na capital, os termômetros sobem a partir da tarde de sexta, chegando a 28ºC. No fim de semana, o calor ganha força, com máximas entre 32ºC e 34ºC previstas para São Paulo.