MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Sistema de baixa pressão favorece formação de temporal no Rio Grande do Sul

O tempo volta a ficar instável nesta quinta-feira (16) em grande parte do Brasil, com tempestades ganhando força no Sul e pancadas irregulares se espalhando pelo Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Uma nova frente fria, que deve avançar no fim de semana, traz novas instabilidades e queda de temperatura em áreas do centro-sul do país, segundo meteorologistas do Climatempo. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

As tempestades que devem atingir a região Sul são formadas pelo sistema de baixa pressão no Paraguai, que somadas ao calor e à umidade, favorecem a formação de nuvens carregadas.

O Climatempo prevê chuva forte no Rio Grande do Sul, com trovoadas e até granizo em pontos isolados. No oeste de Santa Catarina, os temporais podem começar ainda pela manhã, enquanto no Paraná as pancadas se intensificam à tarde, avançando para áreas centrais e do oeste do estado.

Sudeste

O calor e a umidade no Sudeste mantêm o risco de precipitações isoladas, principalmente à tarde e à noite, em São Paulo e Minas Gerais. No Triângulo Mineiro, há chance de precipitações mais intensas. No Espírito Santo, as chuvas devem ser fracas a moderadas, e no Rio de Janeiro, o tempo fica instável com pancadas pontuais.

Em São Paulo, o dia começa com sol entre nuvens e mínima de 16 °C. A temperatura sobe ao longo da manhã, chegando a 29 °C à tarde, mas pode esfriar à noite com chuvas isoladas.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste segue com instabilidade em pontos isolados, mas há risco de chuvas fortes em Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Em Mato Grosso, temporais podem atingir o norte do estado. Apesar da nebulosidade, as temperaturas seguem elevadas em boa parte da região.





Nordeste

O tempo permanece aberto e quente no interior do Nordeste, enquanto chuvas fracas e passageiras seguem atuando na faixa litorânea leste, trazidas pela umidade do oceano. A umidade do ar tende a cair nas tardes, aponta o Climatempo.

Norte

As chuvas mais intensas do Norte do país se concentram no Amazonas, Acre, Rondônia, sul do Pará e do Tocantins, com risco de temporais pontuais no oeste amazonense. Já em Roraima e no norte do Amapá, as pancadas devem ser leves e isoladas.