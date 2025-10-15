Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas devem atingir diversas localidades do país nos próximos dez dias

O Brasil deve enfrentar, nos próximos dez dias, um cenário de chuva muito semelhante ao que se observa nos meses de verão: precipitação ampla no território nacional e volumes localmente altos em todas as regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

Regiões afetadas

A região Norte já passou pelo período mais chuvoso do ano, conhecido como inverno amazônico, fase que se estende de dezembro até meados de maio e que normalmente concentra entre 60% e 70% de toda a precipitação anual.

Agora, a região vive o verão amazônico, caracterizado por tempo mais seco e forte redução das chuvas, principalmente em áreas situadas mais ao sul da Amazônia Legal.

Mesmo assim, o padrão atual foge do esperado: tem chovido acima da média em diversas localidades, em particular em Roraima e partes do Amazonas.

Segundo a Metsul, nos próximos dez dias, áreas do Amazonas, Acre e Roraima devem apresentar precipitações volumosas para esta época do ano.





Na região Nordeste, a chuva deve ganhar força nos próximos dez dias, alcançando inclusive áreas do sertão que enfrentam períodos de seca prolongada.

O litoral da Bahia deve concentrar os maiores volumes, com possibilidade de acumulados elevados e risco de transtornos em Salvador.

No Centro-Oeste, a tendência é de chuvas mais frequentes, abrangendo os três estados da região. O Mato Grosso deve registrar os volumes mais expressivos, com pancadas rotineiras, sobretudo com temporais nos fins de tarde e durante a noite.

No Sudeste, a chuva deve atingir grande parte da região nos próximos dias, ainda que distribuídas de forma irregular. As projeções indicam maiores acumulados no leste de São Paulo e no Espírito Santo, mas há possibilidade de temporais isolados em outras áreas, inclusive com raios e rajadas de vento.

Por fim, no Sul do país, a previsão aponta chuvas abrangentes nos três estados da região, com destaque para a metade Norte do Rio Grande do Sul, onde os acumulados podem ultrapassar 100 milímetros nos próximos dez dias.

O avanço de uma área de baixa pressão seguida de uma frente fria deve intensificar as precipitações no final desta semana.