A formação de um ciclone extratropical e a frente fria associada devem provocar mudanças no tempo no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país no início da semana, com previsão de chuva, ventos e risco de temporais isolados, segundo a MetSul Meteorologia.

As previsões indicam que o sistema deve ser menos intenso do que o projetado dias atrás, reduzindo a expectativa de danos e transtornos generalizados. A maior parte das cidades não deve registrar impactos com a mudança do tempo.

O fenômeno começa com a formação de uma área de baixa pressão no centro da Argentina no fim deste sábado, dando origem a um ciclone na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai, no domingo.

Na segunda-feira, o sistema deve estar completamente desenvolvido sobre o oceano Atlântico, afastando-se em direção ao Sudeste. A frente fria ligada ao ciclone, no entanto, deve avançar pelo território brasileiro, provocando instabilidade entre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste.

No Rio Grande do Sul, a instabilidade se intensifica no domingo. O avanço rápido da frente fria também levará chuva e tempestades para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo ao longo do dia.

Na segunda-feira, o tempo começa a melhorar no Rio Grande do Sul com o retorno do sol, embora a circulação do sistema ainda provoque períodos de nebulosidade e chuva localizada. Já a frente fria deve seguir avançando com possibilidade de chuva forte e temporais isolados no Centro-Oeste e em áreas do Sudeste.

Na terça-feira, com o ciclone mais distante do continente, a frente ainda mantém condições de instabilidade entre o Centro-Oeste e o Sudeste, com pancadas de chuva que podem ser intensas em pontos isolados. A MetSul destaca que a precipitação será irregular no Rio Grande do Sul, com volumes baixos na maioria dos municípios, embora o Noroeste e o Norte do estado possam registrar acumulados maiores.

Santa Catarina e Paraná também devem ter chuva neste domingo. No Centro-Oeste e Sudeste, a frente fria avança a partir da tarde deste domingo por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo. Na segunda, a chuva se espalha e pode ser forte em algumas áreas, especialmente à tarde e à noite. Na terça, a instabilidade se concentra entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Os mapas meteorológicos indicam que os acumulados não devem ser altos na maioria das áreas afetadas pela frente fria, já que o sistema não deve ter forte intensidade. As maiores precipitações ao longo de cinco dias são esperadas no Noroeste e Norte gaúcho e em partes de Santa Catarina e Paraná.

Apesar disso, não se descarta a ocorrência de temporais isolados com chuva intensa de curta duração, principalmente no Noroeste e Norte do Rio Grande do Sul, Oeste catarinense, Centro-Oeste do Paraná e pontos isolados do Sudeste e Centro-Oeste.

Quanto ao vento, a MetSul explica que, por se tratar de um ciclone menos intenso e distante da costa, não são previstos episódios severos de rajadas. No Rio Grande do Sul, o vento deve aumentar na segunda-feira, com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h no Sul e Leste do estado, podendo ser mais fortes em pontos isolados, mas diminuindo à noite.

Santa Catarina e Paraná também podem registrar ventos entre 50 km/h e 80 km/h na segunda-feira, sobretudo nas áreas próximas à Serra do Mar. Em São Paulo, principalmente na capital e arredores, as rajadas podem alcançar de 60 km/h a 80 km/h. O vento também deve atingir áreas do Sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.