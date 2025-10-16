FreePik Chuva

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, emitiu um alerta meteorológico na manhã desta quinta-feira (16) devido à chegada de uma frente fria que promete trazer instabilidade climática a partir desta sexta-feira (17). O fenômeno deve provocar chuvas intensas, ventos fortes e temporais isolados em toda a região até o próximo domingo (20).

Segundo o comunicado, os acumulados de chuva podem variar entre 30 e 80 milímetros durante o período, elevando o risco de alagamentos, deslizamentos de terra e enxurradas em áreas mais vulneráveis do município. A Defesa Civil reforça que a população deve ficar atenta às condições climáticas e seguir as recomendações de segurança emitidas pelo órgão.

Frente fria avança com risco de temporais

A frente fria se desloca do litoral do Rio Grande do Sul em direção a Santa Catarina, trazendo nuvens carregadas e queda nas temperaturas. A combinação entre o ar quente e úmido que ainda predomina na região e a chegada de ventos frios favorece a formação de temporais localizados, especialmente entre sexta-feira (17) e sábado (18).

A previsão indica que os volumes de chuva mais intensos devem ocorrer entre o final da tarde de sexta e a madrugada de sábado, com possibilidade de rajadas de vento acima de 60 km/h e descargas elétricas.

Em alguns pontos, pode haver granizo e alagamentos repentinos, principalmente nas áreas mais baixas de Tubarão.

“Durante os temporais, procure abrigo em um local seguro, afastado de janelas e objetos que possam ser lançados pelo vento. Em caso de ventos fortes, evite transitar ou se abrigar próximo a árvores, placas, muros e postes de energia. E em caso de alagamentos, não tente atravessar ruas alagadas, pontes ou passagens submersas” , orienta o secretário de Proteção e Defesa Civil, Rafael Marques.

Defesa Civil mantém monitoramento 24 horas

A Defesa Civil de Tubarão informou que o município permanece em estado de atenção e que as equipes estão mobilizadas para responder rapidamente a qualquer ocorrência relacionada ao mau tempo. O órgão conta com duas estações meteorológicas próprias, que permitem o monitoramento em tempo real das condições atmosféricas e auxiliam na tomada de decisão.

A Secretaria reforça que o canal de atendimento 199 está disponível 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados, para atender chamados de emergência e oferecer suporte à comunidade. Em situações de maior gravidade, o cidadão também pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Riscos associados às chuvas intensas

Com o avanço da frente fria, os principais riscos apontados pela Defesa Civil são alagamentos em áreas urbanas, deslizamentos de encostas e enxurradas súbitas. O acúmulo de chuva previsto para o fim de semana é suficiente para saturar o solo e provocar deslizamentos em morros e regiões ribeirinhas, especialmente nas comunidades próximas aos rios Corrêa e Tubarão.

Moradores dessas áreas acompanhem os boletins oficiais e evitem permanecer em locais de risco. Caso sejam identificadas rachaduras em muros, pisos ou paredes, a orientação é sair imediatamente do imóvel e comunicar o órgão responsável.

Os motoristas também devem redobrar a atenção nas rodovias que cortam o município, como a BR-101 e as vias de acesso aos bairros da Guarda, Humaitá de Cima e São João Margem Esquerda, que historicamente registram pontos de alagamento em períodos de chuva intensa.

Prevenção e comportamento seguro

Para reduzir riscos e garantir a segurança da população, a Defesa Civil recomenda uma série de medidas preventivas. Entre elas, estão:

Evitar sair de casa durante temporais ou ventanias;

Desligar aparelhos elétricos em caso de descargas atmosféricas;

Não estacionar veículos sob árvores ou estruturas metálicas;

Evitar o contato com redes elétricas caídas;

Manter limpos os ralos e calhas das residências, garantindo o escoamento da água;

Acompanhar os alertas meteorológicos pelos canais oficiais da Defesa Civil e da prefeitura.

As atualizações sobre o tempo são divulgadas nos perfis oficiais da Prefeitura de Tubarão e no site Defesa Civil SC.

Histórico de ocorrências em Tubarão

A cidade de Tubarão tem um histórico de eventos climáticos severos, o que justifica a preocupação das autoridades com o novo alerta. Em anos anteriores, a região já enfrentou enchentes significativas, como as registradas em 1974 e 2010, que deixaram centenas de famílias desabrigadas.

Nos últimos meses, as chuvas frequentes vêm exigindo ação constante da Defesa Civil, que atua não apenas na resposta a emergências, mas também em campanhas de prevenção e educação ambiental. Essas ações incluem palestras em escolas, treinamentos comunitários e simulados de evacuação.

Como receber alertas da Defesa Civil

Para receber notificações gratuitas da Defesa Civil de Santa Catarina, o cidadão pode se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, com o CEP da sua residência. Dessa forma, sempre que houver risco de temporais, ventos fortes ou enchentes, o sistema enviará um alerta diretamente para o celular cadastrado.





Outra opção é acompanhar o portal oficial da Defesa Civil Estadual e as atualizações nas redes sociais da Prefeitura de Tubarão, que compartilham comunicados e orientações em tempo real.

Serviço