A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) realizará no próximo domingo (19) o simulado presencial da 1ª fase do Vestibular 2026, com questões inéditas. A atividade tem o objetivo de contribuir para a preparação dos candidatos inscritos no exame.
O simulado será aplicado nos campi da Universidade de São Paulo (USP) do interior do estado: Bauru, Lorena, Piracica, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. A prova também será aplicada na capital paulista, na Cidade Universitária e USP Leste.
A prova seguirá o formato da 1ª fase do vestibular, com 90 questões de múltipla escolha. Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, as questões serão inéditas e refletem as mudanças aprovadas no Programa do Vestibular, com maior interdisciplinaridade e inclusão de matérias como Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.
Como no vestibular, a abertura dos portões será às 12h, com fechamento dos portões e início da prova às 13h.
Os candidatos devem apresentar os seguintes itens obrigatórios
- Documento de Identificação, digital ou físico;
- Caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.
Também será permitida a utilização de outros itens opcionais
- Garrafa de água transparente;
- Alimentos leves sem o rótulo;
- Lápis ou lapiseira;
- Itens médicos autorizados com antecedência;
- Borracha;
- Apontador;
- Régua transparente.
Itens proibidos
- Relógio individual de qualquer tipo;
- Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador,
- tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico
- do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico),
- etc.;
- Material impresso ou para anotações;
- Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;
- Corretivo de qualquer material ou espécie;
- Caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
- Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
- Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.
Os enunciados das questões e o gabarito serão divulgados no dia 20 de outubro, a partir das 12h, no site da FUVEST. No dia 30 de outubro, os participantes poderão acessar a Área do Candidato para conferir o resultado.