A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) realizará no próximo domingo (19) o simulado presencial da 1ª fase do Vestibular 2026, com questões inéditas. A atividade tem o objetivo de contribuir para a preparação dos candidatos inscritos no exame.

O simulado será aplicado nos campi da Universidade de São Paulo (USP) do interior do estado: Bauru, Lorena, Piracica, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. A prova também será aplicada na capital paulista, na Cidade Universitária e USP Leste.


A prova seguirá o formato da 1ª fase do vestibular, com 90 questões de múltipla escolha. Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, as questões serão inéditas e refletem as mudanças aprovadas no Programa do Vestibular, com maior interdisciplinaridade e inclusão de matérias como Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física.

﻿Como no vestibular, a abertura dos portões será às 12h, com fechamento dos portões e início da prova às 13h.

Os candidatos devem apresentar os seguintes itens obrigatórios

  • Documento de Identificação, digital ou físico;
  • Caneta esferográfica, azul ou preta, de corpo transparente.

Também será permitida a utilização de outros itens opcionais

  • Garrafa de água transparente;
  • Alimentos leves sem o rótulo;
  • Lápis ou lapiseira;
  • Itens médicos autorizados com antecedência;
  • Borracha;
  • Apontador;
  • Régua transparente.

  • Itens proibidos

  • Relógio individual de qualquer tipo;
  • Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone celular, computador,
  • tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, equipamento eletrônico
  • do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico),
  • etc.;
  • Material impresso ou para anotações;
  • Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;
  • Corretivo de qualquer material ou espécie;
  • Caneta marca-texto, compasso ou lápis com tabuada;
  • Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;
  • Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Os enunciados das questões e o gabarito serão divulgados no dia 20 de outubro, a partir das 12h, no site da FUVEST. No dia 30 de outubro, os participantes poderão acessar a Área do Candidato para conferir o resultado.

