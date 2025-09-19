Reprodução Moradores postaram imagens que registram ação dos assaltantes

Moradores do bairro de Perdizes, localizado na Zona Oeste de São Paulo, utilizaram as redes sociais para denunciar vários assaltos ocorridos nos semáforos das Avenidas Sumaré e Paulo VI. Assista:





De acordo com as postagens no perfil Perdizes Digital, as imagens foram feitas na quarta (17) e nesta sexta-feira (19), durante as manhãs, das janelas de prédios do entorno.



Nos vídeos, é possível ver ao menos dois assaltantes atacando carros no semáforo da esquina da Paulo VI com as ruas Capote Valente e Alves Guimarães.

Eles aparecem caminhando na calçada do viaduto, observando os carros para escolher as vítimas, até achar uma oportunidade de quebrar o vidro dos veículos e roubar celulares.



Em uma das ações, os ladrões roubam e correm para um carro que os espera na esquina da rua Capote Valente para fugir com os celulares das vítimas.



"Assalto às 8h30, na área do 23° Batalhão, ladrões chegam de carro novinho para roubar... e saem tranquilos pela Capote Valente. Inacreditável", diz a postagem.



Em outra postagem, é possível ver o assaltante se aproximando do veículo parado, comete o roubo, mas leva um tombo quando o motorista arranca. Veículos buzinam e um outro veículo que vem logo atrás acelera em direção ao assaltante em fuga.



Há também imagens feitas no viaduto Antárctica, por um motorista que notou a movimentação dos assaltantes.

Estratégias de defesa



Os moradores alegam que sofrem há quase dois anos com assaltos frequentes na região, mas os crimes se intensificaram muito nesta semana.



Eles estão assustados e tentam adotar estratégicas para se defender. A síndica de um dos prédios, por exemplo, comprou 42 apitos para distribuir entre os moradores.



A intenção é que eles alertem sobre a presença dos criminosos na área, quando avistarem algum movimento suspeito pelas janelas do prédio.

Operação da Polícia Civil



Nesta manhã de sexta-feira (19), uma operação policial foi realizada na área, mirando a gangue que atua nas redondezas.



Com carros e vestimentas à paisana, policiais civis do 14° DP, de Pinheiros, conseguiram prender ao menos um criminoso que participava dos ataques.



Ele era o motorista que dava fuga aos outros dois criminosos, que segundo o morador, conseguiram fugir.



A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para comentar as denúncias., mas, até o momento, não houve resposta. Assim que a SSP retornar, esta reportagem será atualizada.