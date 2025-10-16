Jefferson Rudy / Agência Senado Foragido nos EUA há sete meses, Eduardo Bolsonaro tem chantageado o governo e o STF para tentar reverter a prisão do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

















O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) simplesmente ignorou a citação feita há 15 dias pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que se manifestasse a respeito da denúncia feita contra ele, no mês passado, pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Como o prazo expirou, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta quinta-feira (16) que a Defensoria Pública da União (DPU) passe a representá-lo na ação penal na qual ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de coação no curso do processo da trama golpista.

A mesma acusação alcança o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo Filho.

Ambos atuam em conjunto e encontram-se foragidos nos Estados Unidos, a partir de onde lançam ataques contra o Brasil, buscando desestabilizar a economia e a democracia do país.

Segundo a PGR, a dupla teria atuado em favor de tarifas e sanções impostas pelos Estados Unidos contra as exportações de empresas nacionais e autoridades brasileiras, numa tentativa de atrapalhar a apuração da trama golpista — investigação que levou à condenação de Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, por ser o líder da tentativa de golpe de Estado.



