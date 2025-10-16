Reprodução/Fundação Perseu Abramo Frei Chico

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou, nesta quinta-feira (16) , a convocação de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula (PT), ﻿para depoimento.

Frei Chico teve o nome barrado por 18 votos a 11, após articulação da base governista. Ele é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), uma das entidades investigadas por supostamente aplicar descontos indevidos sobre benefícios.

Durante audiência anterior na CPMI, o presidente do sindicato, Milton Baptista de Souza Filho, ficou em silêncio durante quase toda a oitiva. Ele negou, porém, que Frei Chico tivesse qualquer papel administrativo na entidade - segundo ele, o irmão do presidente "sempre exerceu apenas funções políticas e de representação sindical".

A oposição queria a convocação com base em documentos apresentados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), que apontam que o Sindnapi omitiu o nome de Frei Chico na renovação de um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS em 2023, já no atual governo. Isso fere a Lei nº 13.019/2014, que proíbe parcerias entre órgãos públicos e entidades dirigidas por parentes de autoridades do Executivo.

O senador Izalci Lucas (PL-DF), um dos autores do pedido, criticou a decisão. "O governo colocou a tropa de choque aqui. Se o Frei Chico não pode vir, é porque teme alguma coisa", disse.

Já o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) defendeu o arquivamento dos requerimentos. Segundo ele, o irmão do presidente "não é investigado pela CGU nem pela PF, não tem patrimônio e leva uma vida modesta".

De fato, Frei Chico não é alvo de medidas judiciais e nem teve o nome citado na Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril.

Sindnapi foi alvo de bloqueio

O Sindnapi está no centro das investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), que apuram um esquema bilionário de cobranças irregulares de aposentados e pensionistas.

Na última semana, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de cerca de R$ 390 milhões em bens e valores da entidade e de seus dirigentes.

O bloqueio ocorreu dias após a Polícia Federal deflagrar uma operação contra o Sindnapi para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada. Foram cumpridos 66 mandados em oito estados e no Distrito Federal.

Em nota, os advogados do Sindnapi se disseram surpresos com a operação e negaram qualquer irregularidade.

"[O Sindnapi] reitera seu absoluto repúdio e indignação com quaisquer alegações de que foram praticados delitos em sua administração ou que foram realizados descontos indevidos de seus associados", disse o sindicato em comunicado.

Quem é Frei Chico?

José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, tem 83 anos e é um dos irmãos do presidente Lula. Nascido em Pernambuco e radicado em São Caetano do Sul (SP), ele é sindicalista desde os anos 1960 e foi o responsável por introduzir Lula no movimento sindical do ABC paulista.





Hoje, ocupa a vice-presidência do Sindnapi, onde, segundo dirigentes, atua apenas em funções políticas e representativas. Apesar do apelido, ele não exerce atividades religiosas.