João Pedro Lima/Portal iG Instabilidades marcam esta quarta (15) em diversas regiões

A quarta-feira (15) será marcada por mudanças no tempo em várias regiões do Brasil. A formação de uma nova área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai reforça a instabilidade no Sul, enquanto a frente fria que atuava na costa do Sudeste se afasta para o oceano, mas ainda mantém chuva em parte da região.

Nas outras regiões, há possibilidade de chuvas isoladas, no Centro-Oeste e no Norte, e precipitações concentradas na faixa litorânea, no Nordeste, enquanto o interior terá sol e ar seco. As previsões foram feitas pelo Climatempo.

Pancadas de chuva

Reprodução/freepik Rio Grande do Sul pode ter chuvas fortes





Após um início de semana mais estável, o Sul volta a registrar chuvas nesta quarta. As pancadas devem atingir o Rio Grande do Sul, nas regiões das Missões, Oeste, Noroeste, parte central e Campanha gaúcha. O Climatempo aponta que o dia começa com o céu parcialmente aberto, com aumento de nuvens à tarde.

A massa de ar frio que vinha atuando perde intensidade, e as temperaturas sobem ao longo do dia, com possibilidade de trovoadas em áreas isoladas.

No Sudeste, a frente fria se desloca para o oceano, mas ainda provoca chuvas entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com chances de temporais.

A chuva perde intensidade em São Paulo e fica restrita ao Litoral Norte e Vale do Paraíba. As temperaturas variam entre 23 °C na capital paulista, 25 °C no Rio e 28 °C em Belo Horizonte.

Umidade elevada

O Centro-Oeste segue com pancadas irregulares e calor, apesar do aumento da umidade. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, chove à tarde com risco de trovoadas. No Mato Grosso do Sul, o sol predomina e as máximas passam dos 30 °C.





A instabilidade também é sentida no Norte, que mantém temporais e acumulados expressivos de chuva, principalmente no Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. No Amapá, o sol aparece de manhã, mas a chuva ganha força no fim da tarde.

No Nordeste, a instabilidade se concentra na faixa litorânea, com pancadas rápidas e passageiras entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte. No interior, o sol predomina com ar seco.