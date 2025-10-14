A mulher que comeu a planta tóxica conhecida como falsa couve morreu na segunda-feira (13) em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, estava internada desde o dia 8 de outubro, após apresentar sinais graves de intoxicação.
O quadro de saúde dela piorou no domingo (12), quando sofreu uma lesão cerebral grave, e ela não resistiu. A informação foi confirmada pelo Portal iG.
A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio. O velório está marcado para as 7h desta terça-feira (14), na Funerária do Baiano, em Guimarânia, também no Alto Paranaíba. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Municipal.
Além de Claviana, outras três pessoas foram hospitalizadas após ingerirem a planta Nicotiana glauca, que é altamente tóxica. Um homem de 67 anos recebeu alta no dia 9 de outubro, enquanto outros dois seguem internados.