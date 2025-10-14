Reprodução/X Apagão atinge diversos estados brasileiros

Um apagão atingiu estados de todas as regiões do país na madrugada desta terça-feira (14). A ocorrência foi confirmada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ao Portal iG.

Em nota, o ONS explica que "às 0h32, houve uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) que provocou a interrupção de cerca de 10.000 MW de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte".

De acordo com o órgão, a ocorrência foi causada por um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que desligou toda a operação de 500 kV. "No momento, a região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste", completa o informe.

Relatos nas redes sociais apontam interrupções no fornecimento de energia em pelo menos 21 estados e o Distrito Federal. Segundo as publicações, os efeitos da interrupção de energia foram diferentes em cada região: em algumas, a oscilação durou apenas segundos, em outras houve interrupção total do serviço por até 20 minutos.

O ONS explicou que o impacto variou de acordo com a região, o que explica os relatos diferentes pelo país. No Sul, houve perda de cerca de 1.600 MW de carga. Já nas demais regiões, entrou em ação o ERAC (Esquema Regional de Alívio de Carga): no Nordeste, a interrupção foi de aproximadamente 1.900 MW; no Norte, de 1.600 MW; e no Sudeste, de 4.800 MW.

"Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões", diz o informe.

Ainda segundo o ONS, será realizada uma reunião com os principais agentes envolvidos no apagão ainda hoje.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou, em nota enviada ao iG, que "o retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada, logo nos primeiros minutos". As cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram recuperadas em até 1h30, enquanto as do Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30min.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o problema é de infraestrutura e não de falta de energia.

"Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia. Aconteceu um problema elétrico em uma subestação de grande porte no Paraná. Isso funciona de forma praticamente automatizada pelo Operador Nacional de Sistema, para que não haja uma interrupção de maior porte no Brasil" , afirmou Silveira.





Relatos nas redes

Confesso que durante o apagão, corri pro quarto da minha sobrinha pra ver se ela ainda está aqui com a gente... Realmente achei que era arrebatamento pic.twitter.com/urc6cAP4h6 — froy (@HEO8BOY) October 14, 2025





gente, hj de madrugada ate no hospital que eu trabalho teve apagão — rql 🤎ᩚ (@arigdswift) October 14, 2025





então teve apagão mesmo, eu tinha achado que era um problema com a fonte de energia solar do condomínio — sasa (@leclercwasmine) October 14, 2025





