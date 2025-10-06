O Rio de Janeiro registrou o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) ao Portal iG.
Em nota, o órgão informou que a ocorrência mais recente foi registrada em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Assim como o caso de Niterói, divulgado no sábado (4), o governo do Estado aguarda o resultado das análises laboratoriais para confirmar ou descartar a suspeita.
Ainda segundo a SES-RJ, a Sala de Situação "permanece em alerta, monitorando o surgimento de novos casos e prestando apoio técnico aos municípios".
O órgão destacou a divulgação de uma nota técnica com orientações para o manejo dos casos suspeitos e o alerta emitido aos 92 municípios na quinta (02), quando o estado ainda não tinha nenhuma ocorrência do tipo.
Casos no Brasil
O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste domingo, os dados sobre intoxicações por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas no país. Até o momento, são 16 casos confirmados, 209 em investigação e 15 mortes registradas.
São Paulo lidera as notificações, com 14 casos confirmados e 178 em análise. No sábado, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a segunda morte por intoxicação - um homem de 46 anos.
Intoxicação por metanol
O metanol é usado em processos industriais e, por ser altamente tóxico, pode causar cegueira, coma e até morte.
Após a ingestão, ele é metabolizado pela enzima álcool-desidrogenase e convertido em ácido fórmico, que provoca acidose metabólica - um desequilíbrio no pH do sangue que compromete funções vitais como respiração, batimentos cardíacos e funcionamento dos rins e do sistema nervoso.
Os principais sintomas de uma intoxicação por metanol são: visão turva ou perda de visão, náuseas, vômitos, dor abdominal e sudorese.
Nota da SES-RJ
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) informa que investiga dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, registrados nos municípios de Niterói e São Pedro da Aldeia. Ambos estão em análise laboratorial para confirmação ou descarte.
A Sala de Situação, instaurada na sexta-feira (03/10), permanece em alerta, monitorando o surgimento de novos casos e prestando apoio técnico aos municípios. A secretaria também divulgou nota técnica com orientações sobre a identificação e o manejo clínico de casos suspeitos de intoxicação por ingestão de bebidas adulteradas.
Segue em vigor o alerta específico para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que determina o registro detalhado de pacientes com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.