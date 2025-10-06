Lightscape/Unsplash O metanol é uma substância usada em processos industriais

O Rio de Janeiro registrou o segundo caso suspeito de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) ao Portal iG.

Em nota, o órgão informou que a ocorrência mais recente foi registrada em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. Assim como o caso de Niterói, divulgado no sábado (4), o governo do Estado aguarda o resultado das análises laboratoriais para confirmar ou descartar a suspeita.

Ainda segundo a SES-RJ, a Sala de Situação "permanece em alerta, monitorando o surgimento de novos casos e prestando apoio técnico aos municípios".

O órgão destacou a divulgação de uma nota técnica com orientações para o manejo dos casos suspeitos e o alerta emitido aos 92 municípios na quinta (02), quando o estado ainda não tinha nenhuma ocorrência do tipo.

Casos no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou, na noite deste domingo, os dados sobre intoxicações por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas no país. Até o momento, são 16 casos confirmados, 209 em investigação e 15 mortes registradas.

São Paulo lidera as notificações, com 14 casos confirmados e 178 em análise. No sábado, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou a segunda morte por intoxicação - um homem de 46 anos.

Intoxicação por metanol

O metanol é usado em processos industriais e, por ser altamente tóxico, pode causar cegueira, coma e até morte.

Após a ingestão, ele é metabolizado pela enzima álcool-desidrogenase e convertido em ácido fórmico, que provoca acidose metabólica - um desequilíbrio no pH do sangue que compromete funções vitais como respiração, batimentos cardíacos e funcionamento dos rins e do sistema nervoso.





Os principais sintomas de uma intoxicação por metanol são: visão turva ou perda de visão, náuseas, vômitos, dor abdominal e sudorese.

Nota da SES-RJ

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) informa que investiga dois casos suspeitos de intoxicação por metanol, registrados nos municípios de Niterói e São Pedro da Aldeia. Ambos estão em análise laboratorial para confirmação ou descarte.

A Sala de Situação, instaurada na sexta-feira (03/10), permanece em alerta, monitorando o surgimento de novos casos e prestando apoio técnico aos municípios. A secretaria também divulgou nota técnica com orientações sobre a identificação e o manejo clínico de casos suspeitos de intoxicação por ingestão de bebidas adulteradas.

Segue em vigor o alerta específico para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que determina o registro detalhado de pacientes com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.