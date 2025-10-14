Reprodução Jovem é morto após gesto de facção

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto às margens do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, após ter sido sequestrado ao sair de um baile funk no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste da capital. O crime ocorreu na madrugada de sábado (11), e a vítima foi identificada como Andrey Kayky Santos de Almeida.



Segundo o registro policial, Andrey e um grupo de amigos estavam em uma área conhecida como “Sala Vip”, quando foram impedidos de sair de uma adega pelo dono do local. Momentos depois, cerca de sete homens chegaram e passaram a agredir o grupo.



Durante as agressões, os criminosos pegaram os celulares das vítimas e encontraram, no aparelho de Andrey, uma foto em que ele aparecia fazendo o gesto de número dois, associado à facção criminosa Comando Vermelho.

Ao ser confrontado, o jovem afirmou ser morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, o que teria aumentado a desconfiança dos agressores. Os amigos foram liberados, mas Andrey foi levado à força. Horas depois, o corpo foi encontrado próximo a um barracão desocupado, com marcas de tiros.



A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os autores do homicídio, que, segundo as investigações iniciais, teriam ligação com o tráfico de drogas na região.