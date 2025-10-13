Reprodução Ana Paula Veloso Fernandes é acusada de quatro assassinatos

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) indiciou Ana Paula Veloso Fernandes por ter envenenado e matado quatro pessoas, no intervalo de cinco meses, nas cidades de Guarulhos e São Paulo, no estado paulista, e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As investigações da Polícia Civil descobriram a "serial killer" após uma suposta tentativa de envenenamento em colegas da faculdade onde estudava, em Guarulhos, São Paulo. A mulher de 35 anos está presa preventivamente desde julho, assim como sua irmã gêmea e uma amiga, suspeitas de ajudarem nos crimes.

Bolo envenenado

Ao investigar um caso de um suposto bolo envenenado dentro de uma faculdade de Guarulhos, a polícia identificou que Ana Paula estaria por trás do crime. O delegado Halisson Ideiao Leite contou à TV Globo que a mulher foi na delegacia do 1º Distrito Policial (DP) de Guarulhos, no início deste ano, para tentar incriminar uma terceira pessoa.

Ana Paula chegou a escrever um bilhete se passando por outra pessoa para que os colegas comessem o bolo: “Para a turma de Direito 4D, um ótimo feriadão! Um bolo para adoçar a manhã de vocês!” .

Foi por meio deste inquérito que a polícia chegou à conclusão de que a mulher não era vítima do bolo envenenado, e sim a criminosa. As informações foram divulgadas pela TV Globo.

Após a descoberta de indícios que ela teria matado quatro pessoas envenenadas, entre janeiro e maio deste ano, Ana Paula foi presa preventivamente em janeiro.

Quatro mortes de envenenamento

Reprodução Da esquerda para a direita, na parte superior e depois inferior: Marcelo Hari Fonseca, Maria Aparecida Rodrigues, Neil Corrêa da Silva; e Hayder Mhazres





A estudante de direito tinha ligação com os lugares onde outras quatro pessoas morreram neste ano, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a polícia, ela teve ajuda da sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, e da filha de uma das vítimas, Michelle Paiva da Silva, de 43 anos.

AS vítimas foram Marcelo Hari Fonseca, dono de um imóvel para quem Ana Paula pagava aluguel em Guarulhos; Maria Aparecida Rodrigues, uma amiga virtual da serial killer, na mesma cidade; o aposentado Neil Corrêa da Silva, pai de Michelle, no Rio de Janeiro; e Hayder Mhazres, um namorado tunisiano de Ana Paula, na capital paulista.

Na cronologia das mortes, divulgadas pelo g1, Marcelo foi a primeira vítima, no dia 31 de janeiro; seguido por Maria Aparecida, no dia 11 de abril; Neil Corrêa, em 26 de abril; e Hayder Mhazres, em 23 de maio.

Como divulgado pelo iG, as descobertas levaram à prisão de Michelle, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (07), por suposta participação no assassinato do pai.

Para o Ministério Público (MP), Ana Paula contou com a ajuda de Roberta para dar veneno e matar todas as quatro pessoas. Michelle teria pago R$ 4 mil para as irmãs matarem o seu pai.

Motivação financeira

A polícia acredita que todas as mortes tiveram objetivo de ficar com os bens e dinheiro das vítimas. Todas as quatro mortes tiveram constatações de edemas nos pulmões e outros sinais internos característicos de envenenamento. A polícia e o MP ainda aguardam os resultados dos exames para saber qual foi a substância usada.





A serial killer foi denunciada pelo MP em setembro, e se tornou ré pelos quatro homicídios. A irmã gêmea ainda não foi denunciada.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para mais informações sobre as investigações. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.