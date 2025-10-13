Reprodução Claudio Lottenberg, presidente da Conib, em pronunciamento

O presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Claudio Lottenberg, celebrou nesta segunda-feira (13) o fim da guerra na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns.

Lottenberg disse que hoje é um dia de "muita felicidade".

"Finalmente, os reféns estão de volta. E, pelo que tudo indica, essa organização terrorista que é o Hamas vai desaparecer. Será desarmada'', comemorou.

O presidente da Conib ainda falou sobre a possível criação de um Estado palestino.

''Nós vamos assistir, se Deus quiser, o surgimento de um Estado palestino. Mas um Estado palestino que tenha firmeza nas suas convicções de valores e na sua política de boa vizinhança com o Estado de Israel" , observou Lottenberg.

O presidente da Confederação Israelita do Brasil diz que o Oriente Médio merece uma nova realidade, longe do terrorismo, em que seja possível ter progresso.

"Nós, judeus brasileiros, estamos muito felizes e nos associamos ao mundo, ao mundo que quer na democracia, no bom entendimento e nos bons costumes, encontrar uma resposta para que seja muito melhor" , finaliza.

Libertação de reféns

The Times of Israel/Reprodução Os 20 reféns vivos que foram libertados pelo Hamas nesta segunda (13)





Após o acordo de cessar-fogo aprovado na última sexta (10), que deu início à primeira fase do fim da guerra, os primeiros sete reféns sequestrados em 07 de outubro de 2023 foram libertos nesta segunda pelo Hamas no norte da Faixa de Gaza, às 02h da manhã no horário local (08h em Brasília).

Os outros 14 homens israelenses em poder do grupo terrorista foram liberados horas depois. A volta deles para Israel ocorreu em paralelo à liberação de 1.968 prisioneiros palestinos, que foram recebidos na Faixa em Gaza.

A ideia é que o cessar-fogo evolua par uma paz definitiva. Participam das negociações líderes mundiais como o presidente dos EUA, Donald Trump, e o da França, Emmanuel Macron, além de chefes de países árabes.

Comando de Gaza

Apesar da primeira etapa do cessar-fogo ter sido cumprida, ainda há divergências no acordo, como a não confirmação de que o Hamas vá entregar suas armas, conforme proposto por Trump.

Outro ponto que não está claro é como será a transição de governo na Faixa de Gaza, proposto pela Casa Branca.