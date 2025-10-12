Foto: Divulgação/ Motiva-CCR levantamento da CNT aponta que a geometria da via ainda é um desafio, especialmente em pistas simples e curvas acentuadas

O Santuário Nacional de Aparecida confirmou que participa das discussões para a construção de uma passarela voltada aos milhares de peregrinos que seguem a pé pela Via Dutra. Após a missa solene das 8h deste domingo, o arcebispo de Aparecida, dom Orlando Brandes, afirmou que a rodovia já se tornou um espaço de fé, e também de risco.

Saiba mais: Via exclusiva para romeiros até Aparecida pode sair em 2026



“A Dutra se transformou num santuário de um povo caminhante. É super necessário. Dutra então também é muito perigosa. Eu louvo e já estamos dialogando com grande apoio do Santuário e das instituições para que haja uma solução para resguardar a vida do povo”, declarou.

A celebração contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Durante a missa, dom Orlando reforçou a urgência do projeto:

“Minha gente querida, 40 mil pessoas vindo a pé merecem todo o cuidado e zelo dos poderes constituídos.”

Ele também pediu que “os eleitos pelo povo votem em leis favoráveis aos pobres” durante a principal missa deste domingo (12).

"Quando diminui a pobreza, nós vamos experimentando o que é a paz, a convivência e o que é vida. Segunda esperança: que diminuam as desigualdades sociais, que são muitas", disse Brandes.



"Para muitos os pobres são invisíveis, não se vê, não se tem sensibilidade. Para outros são criticados, chamados de vagabundos. Para outros, não se importam com os pobres. Que a Mãe Aparecida nos ajude que os que foram eleitos pelo povo votem em leis favoráveis ao povo de Deus, favoráveis aos pobres", completou.

Projeto em análise

A proposta de construção da passarela e de uma rota exclusiva para romeiros está em análise pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A concessionária Motiva-CCR RioSP, que administra a Dutra, planeja criar uma faixa dedicada de 134 quilômetros entre Arujá e Aparecida, passando por Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Roseira e Pindamonhangaba.

O trajeto seria independente da rodovia e teria de 3 a 7 metros de largura, com espaço para peregrinos a pé e ciclistas. As obras estão previstas para começar em 2026, financiadas integralmente pela concessionária.

Acidentes recentes reforçam alerta

O período da Novena e da Festa da Padroeira concentrou diversos incidentes envolvendo romeiros na Dutra: