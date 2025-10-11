Rovena Rosa/Agência Brasil Romeiros na Dutra

A concessionária Motiva-CCR RioSP pretende criar uma via exclusiva para peregrinos ao lado da Rodovia Presidente Dutra, em um trajeto que vai de Arujá, na Grande São Paulo, até Aparecida, no Vale do Paraíba. A proposta busca reduzir o número de acidentes envolvendo fiéis que caminham rumo ao Santuário Nacional, especialmente durante o período da Padroeira do Brasil.

Saiba mais: Dutra: MPF aciona Motiva-CCR para aumentar segurança de romeiros



De acordo com o jornal Estadão, o plano está em fase de avaliação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A informação foi confirmada pelo Portal iG

O traçado previsto teria 134 quilômetros de extensão e largura entre 3 e 7 metros, acompanhando a Dutra sem interferir nas pistas principais ou nos acostamentos. A construção ficaria a cargo da concessionária e está prevista para começar em 2026.

Aumento de romeiros pressiona por segurança

Todos os anos, especialmente em outubro, milhares de fiéis percorrem a pé o caminho até Aparecida. O fluxo intenso resulta em registros frequentes de acidentes — alguns fatais. Entre os casos que chamaram atenção está o de um peregrino atingido por uma roda que se soltou de um carro em movimento.

A avaliação da RioSP é de que uma estrutura separada ajudaria a proteger quem caminha ou pedala rumo ao Santuário, oferecendo um trajeto contínuo e sinalizado.

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação civil pública contra a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Motiva, responsável pela administração da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Trecho passaria por sete cidades

Além de acompanhar áreas rurais e margens da rodovia, a rota também atravessaria trechos urbanos de:

Jacareí

São José dos Campos

Caçapava

Taubaté

Pindamonhangaba

Roseira

O caminho seguiria até Aparecida, cidade que concentra a maior parte da chegada dos fiéis.

40 mil peregrinos nas rodovias até domingo

A Polícia Rodoviária Federal estima que cerca de 40 mil romeiros utilizem o trajeto da Dutra até o próximo domingo (12), véspera do feriado da Padroeira. O aumento da movimentação já é visível na estrada e em municípios que compõem o chamado Caminho da Fé.

Comunidades do interior paulista e do sul de Minas relatam crescimento no número de peregrinos e reforçam a necessidade de alternativas mais seguras para quem faz o percurso a pé.