Reprodução Cartaz mostra foto dos 48 reféns ainda prisioneiros do Hamas

O Hamas concluiu a movimentação dos reféns antes da liberação, que ocorrerá em três locais diferentes na Faixa de Gaza, segundo um alto funcionário do grupo terrorista, citado pela Al Jazeera.

O representante, que não teve o nome revelado, afirmou que a organização já terminou de contar os reféns e de transferi-los para diferentes pontos da região, preparando-se para a entrega.

Inicialmente, havia a possibilidade de antecipar a data prevista no acordo de cessar-fogo para libertação, com isso ainda neste domingo parte dos cativos seria entregue a Israel. No entanto, o Hamas decidiu cumprir o acordo e devolvê-los na segunda-feira (13).

Ainda de acordo com a fonte, representantes do grupo se reunirão à noite com a Cruz Vermelha para definir o mecanismo oficial de liberação.

A agência AFP comunicou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou estar pronto para receber todos os reféns mantidos em Gaza ainda hoje.

"Israel está preparado e pronto para receber imediatamente todos os nossos reféns", disse Netanyahu em um comunicado divulgado neste domingo.

Nova data

Hussam Badran, alto funcionário do Hamas, declarou ao jornal Al-Araby Al-Jadeed que a liberação dos reféns vivos ocorrerá amanhã. O canal catariano Al-Araby também informou que o grupo palestino pretende liberar os reféns em vários pontos da Faixa de Gaza durante a manhã, enquanto à noite fará a transferência para Israel dos corpos de reféns que foram mortos.

Segundo o acordo de cessar-fogo vigente, o Hamas tem a obrigação de entregar a Israel todos os reféns vivos, bem como os corpos daqueles cujo paradeiro é conhecido, até às 12h de amanhã, cumprindo assim os termos negociados para o fim das hostilidades.