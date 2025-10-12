Reprodução Saruê na pia



Um gambá foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após entrar em uma residência no bairro Poiares, em Caraguatatuba, na manhã desta sexta-feira (11). A corporação foi acionada por volta das 7h56 para atender a ocorrência na Rua Uirapuru, número 267.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o animal abrigado dentro do tanque da lavanderia da casa. A equipe utilizou técnicas de manejo e equipamentos de segurança para realizar a captura sem causar riscos aos moradores ou ao animal.

Depois de contido, o gambá foi avaliado e devolvido ao seu habitat natural, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre adotados pela corporação. A ocorrência reforça o trabalho dos bombeiros na preservação ambiental e na proteção da população da cidade.





Quando saruês (Didelphis aurita), que são popularmente conhecidos como gambás, timbus, cassacos, micurês e mucuras, aparecem em quintais, telhados ou garagens, a reação da maioria das pessoas é medo ou repulsa. Mas o que muita gente não sabe é que ele é um animal, na maioria das vezes, inofensivo, e desempenha um papel ecológico importante: atua como predador de escorpiões, aranhas, baratas e ratos, ajudando no controle de pragas urbanas.

Entre setembro e março os saruês passam por sua temporada de reprodução, período em que as fêmeas buscam mais comida para garantir a alimentação dos filhotes.