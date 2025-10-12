Reprodução Facebook Réplica do navio no momento do naufrágio

Um navio réplica do que usava Cristóvão Colombo afundou nesta sexta-feira (10) em Puerto Vallarta, no México, deixando moradores e visitantes consternados. A informação é do NY Post.

A Marigalante, réplica do galeão Santa Maria de Cristóvão Colombo, naufragou enquanto tentava retornar ao porto para reparos, segundo a empresa operadora Pirate Ship Vallarta. O incidente ocorreu próximo ao Hotel Buenaventura, no estado mexicano de Jalisco.

De acordo com relatos e imagens compartilhadas, o navio de madeira começou a tomar água devido a uma falha no sistema de porão, possivelmente causada por problemas mecânicos ou elétricos nas bombas.

À medida que a situação se agravava, a embarcação inclinou-se para estibordo e a água cobriu o convés principal até que o navio afundou. Equipes de resgate, incluindo bombeiros e barcos de salvamento, conseguiram evacuar toda a tripulação antes que a Marigalante desaparecesse nas águas do Pacífico. Barris e outros destroços flutuaram à superfície após o naufrágio.

A embarcação foi construída em 1987 e lançada em 1992 para comemorar os 500 anos da chegada de Colombo às Américas. Ao longo de mais de três décadas, tornou-se um símbolo da cidade, oferecendo passeios turísticos com shows temáticos de piratas, fogos de artifício, jantar e bar aberto.

Para moradores e turistas, a Marigalante representava “um pedaço da alma de Vallarta”, como destacou a representante Yussara Canales em suas redes sociais, reforçando o valor histórico e cultural da embarcação.

Em nota ao NY Post, a empresa Pirate Ship Vallarta afirmou que auxiliará sua equipe durante o processo e garantiu reembolso aos clientes com passeios agendados. Também anunciou que o navio-irmão da Marigalante substituirá a embarcação perdida nos próximos meses.

Autoridades locais confirmaram que a maré forte impossibilitou a recuperação do navio, que agora integra a lista de naufrágios da região, encerrando um capítulo de tradição e turismo em Puerto Vallarta.