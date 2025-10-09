Concessionária Tamoios (SP-099) Serra Antiga, sentido litoral, segue interditada por risco de deslizamento

A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi temporariamente interditada por volta das 17h25 desta quinta-feira (09) devido ao alto volume de chuvas que atingiu a região.

Segundo a Concessionária Tamoios, a medida foi tomada por segurança dos motoristas, já que o acúmulo de água ultrapassou os limites de segurança, elevando o risco de queda de barreiras no trecho.

Com a interdição, o trânsito foi redirecionado para a Serra Nova, onde ocorre a Operação Comboio em sistema de “Pare e Siga”.

Assim, o fluxo é alternado entre os dois sentidos, litoral e São José dos Campos, com grupos de veículos liberados para trafegar juntos, escoltados e controlados por equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária.

Organização dos comboios

Segundo a Concessionária Tamoios, no sentido São José dos Campos, todos os veículos sobem juntos.

Já no sentido litoral, os comboios ocorrem de forma separada, por tipo de veículo: primeiro os automóveis de passeio, depois os caminhões de carga, e por último os que transportam produtos perigosos.

Equipes de sinalização estão posicionadas em dois pontos principais: no km 59 da Serra Nova, sentido litoral, e no trecho urbano de Caraguatatuba, próximo ao acesso para o sentido São José dos Campos.





Ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte

A Rodovia dos Tamoios faz a ligação entre São José dos Campos e Caraguatatuba, conectando o Vale do Paraíba ao Litoral Norte paulista.

A Serra Nova, inaugurada em 26 de março de 2022, é usada para subida da serra. Já a Serra Antiga, destinada à descida, permanece em operação com melhorias contínuas desde 2015.