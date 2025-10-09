Reprodução/Governo de SP Equipe de fiscalização atua em estabelecimento comercial

São Paulo investiga, nesta quinta-feira (9), 148 casos de intoxicação por metanol, sendo seis óbitos - quatro na capital paulista e dois em São Bernardo do Campo.

No total, são 23 casos já confirmados no estado, que é a região mais preocupante do país.

Nesta quinta, o Governo Federal recebeu um lote com 2,5 mil ampolas do antídoto fomepizol e informou que vai priorizar São Paulo, por conta da situação crítica.

Saiba mais: Brasil recebe remessa do antídoto para intoxicação por metanol

Todos os números da crise do metanol no território paulista estão no boletim divulgado pelo governo estadual, que informa ainda o descarte de outros 41 casos, após análises clínicas e epidemiológicas.

Já foram descartados 152 casos desde o início das investigações dos primeiros suspeitos, em setembro.

O estado já registrou cinco óbitos por intoxicação por metanol, sendo que seis ainda estão em investigação.

Os óbitos investigados na capital são de pessoas de 33, 36, 50 e 51 anos, e os dois investigados em São Bernardo do Campo, são de vítimas de 49 e 58 anos.

Ações de saúde e segurança

Entre as principais ações realizadas nesta quinta (9), de acordo com o governo estadual, está a operação Gota a Gota para combater irregularidades na comercialização de bebidas destiladas.

A ação da Secretaria da Fazenda em parceria com a Polícia Civil realizou sete suspensões de inscrições estaduais, elevando para 15 o total desde o início das operações. Foram fiscalizados simultaneamente 13 estabelecimentos.

Interdição



Outra frente de fiscalização são as visitas da força-tarefa a estabelecimentos ligados a casos em investigação para contaminação por metanol.

Nesta quinta-feira (9), foram interditadas bebidas destiladas em uma adega clandestina em Diadema, no ABC Paulista.



No local, foram interditadas para comercialização 125 garrafas, apreendidas 17 e seis tiveram o conteúdo descartado.



As garrafas são interditadas para comercialização até que saiam os laudos periciais do laboratório da Polícia Civil para verificar se serão desinterditadas ou inutilizadas.



Ainda em Diadema, um supermercado também foi fiscalizado e 511 garrafas de bebidas alcoólicas foram interditadas para comercialização.

Durante a operação, participaram as equipes das vigilâncias sanitárias estadual e municipal, e a Polícia Civil.



Na capital paulista, uma distribuidora que funcionava sem licença foi interditada totalmente após fiscalização da vigilância sanitária municipal, em parceria com agentes da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e também da Polícia Civil.

O local tinha condições sanitárias inadequadas, produtos armazenados a céu aberto e sem proteção.







Ao todo, 13 estabelecimentos já foram interditados e 26 locais fiscalizados pelas equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais, o Procon e a Polícia Civil.



Ainda conforme comunicado do governo, as interdições podem ocorrer por diversos motivos, incluindo irregularidades fiscais e sanitárias dos estabelecimentos.



Entre os suspeitos, 45 pessoas já foram presas.

Sâo Paulo é o estado com a maioria dos casos de intoxicação por metanol, mas as ações de combate de fraudes tem sido intenficada em todo o país, inclusive com medidas voltadas ao comércio on-line de bebidas destiladas.



