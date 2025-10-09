MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O ministro Luís Roberto Barroso já vinha cogitando deixar antecipadamente o STF desde o ano passado

A decisão anunciada nesta quinta-feira (9) pelo ministro Luís Roberto Barroso, de que irá antecipar a sua aposentadoria da Corte, não causou nenhuma surpresa. Ela já era esperada há alguns meses e vinha sendo especulada por amigos próximos e um grupo restrito de interlocutores.

Era consenso de que ele só aguardaria o final de seu mandato como presidente do STF (o que ocorreu em 29/9 passado) para fazer o anúncio da sua saída.

Conforme mostrou a coluna " Cenário Jurídico ", em publicação feita no dia 15/8/2025 ( https://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/cenario-juridico/2025-08-15/rumores-sobre-saida-de-barroso-do-stf-estao-cada-vez-mais-fortes.html), alguns fatores , anda que ele não os tenha confirmado na entrevista que concedeu a jornalistas após a sessão desta quinta-feira, contribuíram para esse desfecho:

1) O clima político que paira sobre o país e, em especial, sobre o Supremo, que virou alvo de ataques e de ameaças internas (por parte de setores da sociedade ligados ao bolsonarismo, da extrema direita brasileira e de grupos radicais instalados no Congresso);

2) As sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos contra ele (Barroso) e ministros e assessores da Corte;

3) Os interesses particulares que tem nos Estados Unidos, onde é proprietário de um imóvel.

4) Por fim, a gota d'água foi o caso caso ocorrido com o seu filho, Bernardo van Brussel Barroso.

Bernardo morava em Miami, na Flórida, até recentemente, onde ocupava o cargo de diretor associado do banco BTG Pactual.

No entanto, após as sanções anunciadas pelo governo estadunidense, ele aproveitou que estava de férias no Brasil e decidiu não retornar mais para lá, a fim de evitar eventuais constrangimentos no seu regresso.

Possibilidade

Barroso já vinha discutindo a possibilidade de renunciar ao cargo com ministros mais próximos e alguns outros poucos interlocutores.

Ao presidente Lula fez chegar, inclusive, o desejo de ser contemplado com alguma embaixadana Itália ou nos Estados Unidos, onde tem interesses particulares.

Luís Roberto Barroso está na Corte há 15 anos.

Ele foi indicado para o cargo de ministro em 2013 pela presidente Dilma Rousseff, na vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ayres Brito.

Nos últimos dois anos ocupou a presidência do STF, cargo máximo do Poder Judicário brasileiro.



