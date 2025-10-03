Reprodução/Procon SC O Metanol é altamente tóxico e pode ser fatal

A Bahia registrou a primeira morte suspeita de intoxicação com metanol nesta sexta-feira (3). A informação foi confirmada em nota divulgada à imprensa pela Secretaria Estadual de Saúde do estado (SESAB) e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, onde ocorreu o óbito.

De acordo com o informe, o paciente era um homem de 56 anos, que deu entrada na UPA da Queimadinha e evoluiu a óbito durante a madrugada. Não foram divulgados outros dados da vítima.

Segundo o governo baiano, serão coletadas amostras biológicas para análise laboratorial, cujo resultado deve sair em até sete dias.

"O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação" , completa a nota (veja completa mais abaixo).

Aumento de casos pelo Brasil

Até a tarde de quinta-feira (2), o Brasil registrou 59 notificações relacionadas à intoxicação por metanol, conforme informou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em coletiva de imprensa.

Desse total, 11 casos já tiveram a presença do metanol confirmada por exame laboratorial. Quanto à distribuição por estados, 53 ocorrências foram registradas em São Paulo, cinco em Pernambuco e uma no Distrito Federal.

Intoxicação por metanol

O metanol é utilizado em processos industriais e extremamente tóxico quando ingerido.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no organismo ele é metabolizado em substâncias como formaldeído e ácido fórmico, que podem afetar a medula, o cérebro e o nervo óptico - causando cegueira, coma e até a morte.

Os principais sintomas de uma intoxicação por metanol são: visão turva ou perda da visão, que pode evoluir para cegueira, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese.





Nota da SESAB

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) e a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana informam que foi registrado um caso suspeito de intoxicação por metanol no município. O paciente, um homem de 56 anos, deu entrada na UPA da Queimadinha e evoluiu a óbito na madrugada desta sexta-feira (3). Amostras biológicas serão coletadas e encaminhadas para análise laboratorial, com resultado previsto em até sete dias, a fim de confirmar ou descartar a hipótese de intoxicação.

Como medida preventiva, a Sesab já havia emitido orientação às unidades de saúde da rede privada e às portas de urgência e emergência da rede pública para que estejam atentas a possíveis situações clínicas compatíveis com intoxicação por metanol e que quaisquer notificações sejam imediatamente comunicadas, possibilitando rápida investigação e adoção das medidas necessárias.

O caso será acompanhado pelas equipes de vigilância do Estado e do município, em articulação com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, reforçando a integração das ações de monitoramento e investigação.

As secretarias reforçam que mantêm diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com as autoridades sanitárias nacionais para monitorar a situação em outros estados, onde já há notificações de casos suspeitos e confirmados.

O Governo da Bahia e a Prefeitura de Feira de Santana seguem vigilantes, garantindo transparência das informações e preparados para adotar todas as providências cabíveis para proteger a saúde da população.

Ciatox Bahia – orientações sobre medidas de tratamento: 0800 284 4343

Cievs Bahia – investigação e notificação de casos: (71) 99999-1088 | cievs.notifica@saude.ba.gov.br

* ﻿Em atualização