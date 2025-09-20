Divulgação Projeto do Edifício Poème Horto.

Um homem de 30 anos morreu, nesta sexta-feira (19), após cair de uma altura de aproximadamente 30 metros na obra do Edifício Poème Horto, prédio de lançamento da Moura Dubeux, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil ao Portal iG, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado, chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Guias para a remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas. O caso segue em investigação.

Procurada pelo iG, a Moura Dubeux lamentou o ocorrido.

"A Moura Dubeux lamenta profundamente o falecimento de um colaborador vinculado ao condomínio obra do Edifício Poème Horto, ocorrido nesta sexta-feira (19). Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor."





A construtora afirmou estar fornecendo todo suporte necessário à família da vítima e seu compromisso com a segurança dos empregados da empresa.

"A Moura Dubeux reafirma seu compromisso com a segurança, seguindo rigorosamente todas as normas previstas na legislação vigente e adotando medidas de proteção coletiva e individual para todos os profissionais envolvidos nos projetos que executa."