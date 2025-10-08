Arquivo/EBC horário de verão não vai ser implementado este ano no Brasil

A Secretaria de Comunicação Social, informou que os rumores que circularam nas redes sociais afirmando que o Governo Federal teria decidido retomar o horário de verão neste ano são falsos. A informação foi repassada por meio de um comunicado, na última sexta-feira (3).

Extinto em 2019, o horário de verão tinha como objetivo reduzir o consumo de energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural com o adiantamento dos relógios em uma hora. No entanto, o cenário energético do país mudou.









Segundo a nota, estudos realizados em 2019 demonstraram que o horário de verão deixou de produzir benefícios esperados, devido à mudança nos hábitos de consumo e ao aumento do uso de aparelhos de refrigeração, como ventiladores e ar-condicionados, especialmente no período da tarde.

Dessa forma, o horário de maior demanda por energia, que antes ocorria à noite, passou a se concentrar por volta das 15h, reduzindo a eficácia da medida.

O governo também informou que o setor elétrico brasileiro está passando por um processo de mudanças significativas, especialmente em função da transição energética e das mudanças climáticas.

Diante disso, o Ministério de Minas e Energia (MME), no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) vai continuar avaliando periodicamente a adoção do horário de verão, com vistas para garantir a segurança e a confiabilidade do suprimento eletroenergético no país.