FreePik Governo avalia retorno do horário de verão em 2025

O governo federal voltou a discutir a possibilidade de retomar o horário de verão no Brasil a partir de novembro de 2025. A proposta, em análise pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê a aplicação da medida entre 1º de novembro de 2025 e 15 de fevereiro de 2026.

Extinto em 2019, o horário de verão ganha força novamente diante do aumento da demanda por energia elétrica e do risco de sobrecarga no sistema, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A mudança no relógio, adiantando uma hora em determinadas regiões, tem como objetivo aliviar o consumo nos horários de pico e otimizar o uso da rede.





Além disso, especialistas apontam que a medida pode contribuir para a preservação dos reservatórios das hidrelétricas, reduzir a necessidade de acionar termelétricas (mais caras e poluentes) e ampliar o aproveitamento de fontes renováveis como a solar e a eólica.

A decisão final dependerá de relatórios técnicos elaborados pelo ONS e das condições climáticas previstas para o período. Caso seja aprovada, a medida voltará a valer em caráter regional, priorizando estados onde os benefícios energéticos forem mais significativos.