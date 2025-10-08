Reprodução Entrada da Unesp

As inscrições para o vestibular de 2026 da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) terminam nesta quarta-feira (8). Ao todo, são oferecidas 5.867 vagas em 136 cursos de graduação, espalhados por 24 cidades de São Paulo.

Candidatos devem realizar o cadastro pelo site da Fundação Vunesp. O Manual do Candidato, com todas as orientações sobre o exame, está disponível nos sites da Vunesp e da Unesp. A taxa de inscrição é de R$ 210,00 - o prazo para pagamento também se encerra hoje.

Ainda sobre as taxas de inscrição, os estudantes matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista podem pagar R$ 52,50. Os vestibulandos com pedido de redução de 50% deferido deverão pagar a taxa de R$ 105.

Provas

A avaliação ocorre em duas etapas: a primeira no dia 2 de novembro e a segunda nos dias 7 e 8 de dezembro, em 35 cidades, incluindo 31 municípios paulistas e as capitais Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Desde o Vestibular 2020, a Unesp utiliza questões interdisciplinares, que correspondem atualmente a cerca de 20% das questões da primeira fase, e o número de perguntas neste formato será ampliado em 2026.

Vagas

A universidade destina 50% das vagas de cada curso a alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública, sendo 35% destas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.





As vagas estão distribuídas pelas seguintes cidades: Araçatuba (112), Araraquara (678), Assis (309), Bauru (899), Botucatu (478), Dracena (62), Franca (328), Guaratinguetá (243), Ilha Solteira (234), Itapeva (58), Jaboticabal (224), Marília (351), Ourinhos (46), Presidente Prudente (461), Registro (56), Rio Claro (373), Rosana (50), São João da Boa Vista (62), São José do Rio Preto (344), São José dos Campos (96), São Paulo (185), São Vicente (64), Sorocaba (64) e Tupã (90).