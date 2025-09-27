Reprodução/X Padilha atendeu mulher desmaiada

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), prestou atendimento a uma passageira que desmaiou dentro de um avião no sábado (27), em Brasília.

O voo partia do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek com destino ao Rio de Janeiro, onde o ministro cumpriria agenda oficial.

A mulher sofreu hipoglicemia pouco antes da decolagem. O marido pediu ajuda a Padilha, que é médico de formação.

O ministro monitorou a passageira, pediu um doce para estabilizá-la e permaneceu ao seu lado durante toda a viagem. O voo prosseguiu normalmente e chegou ao Rio com a paciente recuperada.

Nas redes sociais, Padilha afirmou que “médico é médico 24 horas por dia”. O episódio ocorreu enquanto ele se deslocava para compromissos na Baixada Fluminense e na capital fluminense.





Agenda do ministro

No Rio, Padilha iniciou a agenda pelo município de Nova Iguaçu. O roteiro incluiu visitas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, ao Rio Imagem Baixada e às obras do Instituto Estadual de Oncologia.

Durante a passagem, o ministro anunciou incremento no Teto Financeiro da Média e Alta Complexidade, ampliando os repasses federais destinados a cirurgias, internações e exames especializados.

Na Zona Norte do Rio, Padilha acompanhou obras no Hospital Federal do Andaraí e participou da inauguração de novas alas e instalações.

Segundo a pasta, as melhorias têm como objetivo reforçar a capacidade de atendimento em diferentes especialidades.

A agenda se estendeu durante todo o sábado, com encontros entre o ministro e gestores locais.

O Ministério da Saúde informou que a estratégia de trabalho busca intensificar a cooperação com estados e municípios na ampliação do SUS (Sistema Único de Saúde).