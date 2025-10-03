Divulgação Instituto Nacional de Criminalística da PF vai investigar origem do metanol

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou nesta sexta-feira (03) que colocou a estrutura da Polícia Federal (PF) à disposição dos estados para rastrear a origem do metanol, encontrado em bebidas alcoólicas adulteradas.

As Polícias Científicas estaduais contarão com o apoio do Instituto Nacional de Criminalística da PF, que dispõe de tecnologia capaz de identificar o chamado “ DNA do metanol”.

A estrutura será responsável por realizar "exames avançados de isótopos estáveis", técnica que permite determinar se o metanol tem origem natural ou se foi adulterado com compostos de uso industrial.

Medidas adotadas

A pasta do governo federal anunciou medidas após o aumento de casos suspeitos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas em todo o país.

Entre as principais medidas, está o fortalecimento da rede nacional de cooperação entre as Polícias Científicas. O objetivo é manter uma rede de compartilhamento de dados de inteligência pericial para orientar ações integradas.

Apoio logístico da PF

A Polícia Federal também vai atuar na logística, ficando responsável pelo transporte de amostras de bebidas suspeitas até laboratórios de referência e disponibilizando suas 49 unidades de criminalística como pontos de coleta e entrada para o sistema nacional de resposta pericial.





O plano do MJSP também prevê orientações especializadas para a checagem de embalagens, rótulos e lacres de bebidas suspeitas. Serão aplicadas técnicas de Epidemiologia Forense, para mapear os casos de intoxicação e óbitos relacionados ao consumo de produtos adulterados.

As ações são coordenadas em parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a Polícia Federal.