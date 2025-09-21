Reprodução/CBMGO Acidente grave na BR-153

Um grave acidente na BR-153, em Campinorte, região norte de Goiás, deixou sete pessoas mortas na noite do último sábado (20). A colisão envolveu três veículos, um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Ecovias Araguaia.



Em nota enviada ao Portal iG, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) afirmou que a ocorrência foi registrada por volta das 19h20, nas proximidades do Posto WK, na região conhecida como Matinha. Quando os bombeiros de Uruaçu (11ª CIBM) chegaram ao local, encontraram o cenário de destruição com múltiplas vítimas fatais.



O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a perícia e a remoção dos corpos. Três das vítimas precisaram ser desencarceradas pelos bombeiros, duas delas estavam presas às ferragens.



Além do resgate, os bombeiros também auxiliaram na liberação da via. Uma árvore caída bloqueava parte da operação de destombamento do caminhão, e precisou ser cortada para que os trabalhos pudessem prosseguir.



As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.