Reprodução/PCSP Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, estava foragido no Paraná

Um dos suspeitos de participar da execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, foi morto no Paraná, nesta terça-feira (30), durante troca de tiros com a polícia.

Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, era procurado pelos policiais de São Paulo por envolvimento no homicídio do ex-delegado, assassinado a tiros em uma emboscada no dia 15 de setembro, em Praia Grande, na Baixada Santista.



De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Gomes era um dos oito suspeitos de participação no crime identificado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Foram encontradas digitais do suspeito numa segunda casa em Mongaguá, alugada pelos criminosos envolvidos no homicídio.



Foi decretada sua prisão temporário, mas ele estava foragido.



Ele foi morto em confronto com a equipe da polícia civil do Paraná e com equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), na cidade de São José dos Pinhais, vizinha à capital Curitiba.



"Um criminoso com passagens por roubo e organização criminosa foi identificado como possível atirador do assassinato do Dr. Ruy Ferraz Fontes. Ele fugiu para o Paraná, mas equipes da Polícia Civil o localizaram. Ele resistiu à prisão. Graças a Deus, nossos policiais estão bem", escreveu Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em suas redes sociais.



A motivação do crime ainda está sendo investigada.



De acordo com o delegado geral de SP, Arthur Dian, uma força-tarefa foi até o Paraná, no último sábado (27), em busca do suspeito foragido.

Os policiais realizaram diligência até que, nesta terça-feira, encontraram o homem, que resistiu à prisão trocando tiros com a polícia e foi morto.

Suspeitos identificados

Até o momento, quatro pessoas foram identificadas e presas por envolvimento no assassinato do ex-delegado geral de SP, Ruy Ferraz Fontes.

Além de Gomes, a polícia também identificou outras três pessoas, que tiveram as prisões decretadas e são procuradas.







Já foram presos Willian Silva Marques, dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil que pode ter sido usado no crime; Dahesly Oliveira Pires, por suspeita de ser a mulher que foi buscar o fuzil na Baixada Santista; Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, que estaria envolvido na logística da morte do ex-delegado, e Rafael Marcell Dias Simões, conhecido como Jaguar.

Ainda estão foragidos Felipe Avelino da Silva, conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como Mascherano, que teve o DNA encontrado em um dos carros usados no crime; Flávio Henrique Ferreira de Souza, que também teve o DNA encontrado em um dos carros, e Luis Antonio Rodrigues de Miranda, procurado por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados no crime.

A polícia orienta a população para que, em caso de informações que possam levar às prisões dos foragidos, telefone para o Disque-Denúncia pelo número 181. Não é preciso se identificar.



