Reprodução/redes sociais Gabrielly Moreira era modelo na cidade de Pedra Branca

A adolescente de 16 anos, Gabrielly Moreira, encontrada morta em uma casa em construção após ir a um bar com amigos, teria morrido engasgada, afirma a família. A jovem era conhecida como a "Rainha da Cavalgada" de Pedra Branca, município do interior do Ceará.

Valberio Moreira, pai da jovem, contou que os laudos da polícia descartaram a hipótese de que Gabrielly tenha sofrido violência sexual ou feminicídio. As informações foram obtidas pelo UOL.

Ainda segundo o pai, os laudos mostram a presença de resto de comida na traqueia da adolescente, o que teria provocado o engasgo. As lesões no corpo teriam sido causadas pelas tentativas frustradas dos amigos em tentar reanimá-la.

Lesões leves

Reprodução/redes sociais Jovem foi encontrada morta em uma casa em construção





As escoriações no corpo de Gabrielly eram leves, explica Valberio ao UOL. Os amigos tentaram fazer massagem cardíaca por acharem que ela estava infartando.

"Eles [amigos] colocaram ela numa posição que não favoreceu o socorro porque se equivocaram. Se tivessem feito uma pressão no estômago [para regurgitar a comida], creio que eu ainda estava com ela, com a minha filha" , contou o pai.

Laudos

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) ainda não divulgou oficialmente a causa da morte. Para a família, que teve acesso ao laudo, foram descartadas qualquer tipo de violência.

O Portal iG entrou em contato com a PCCE para mais informações. A reportagem será atualizada assim que tivermos um retorno.

Relembre o caso

Gabrielly Moreira foi encontrada morta no último dia 19, após sair com os amigos para um bar na noite anterior no município de Pedra Branca, no interior cearense.





Os amigos que estavam com ela relataram que Gabrielly havia passado mal antes de morrer, sem explicar como ela foi parar na obra. O Samu chegou a ser acionado, mas a modelo já estava sem vida, em uma casa em construção sem vínculo com qualquer um dos quatro jovens envolvidos.

Modelo e estudante, a jovem foi eleita a "Rainha da Cavalgada" de Pedra Branca em agosto deste ano, e costumava participar de concursos e beleza na região. Gabrielly gostava de compartilhar as duas carreiras nas redes sociais.