Prefeitura de Praia Grande/Reprodução Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo e atual secretário de Administração de Praia Grande, foi morto a tiros nesta segunda-feira (15) em um atentado no bairro Vila Mirim, no litoral sul paulista.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares localizaram o veículo usado pelos criminosos e preservaram a cena do crime para a realização da perícia.

O caso está sendo registrado pela Polícia Civil, que mobilizou equipes e ferramentas de inteligência para identificar e prender os envolvidos.

Nota oficial da SSP-SP

" A Secretaria da Segurança Pública lamenta, com profundo pesar, a morte do delegado Ruy Ferraz Fontes, ocorrida nesta segunda-feira (15), em Praia Grande, vítima de um atentado no bairro Vila Mirim.

Policiais militares atenderam rapidamente à ocorrência e localizaram o veículo utilizado pelos criminosos. A cena foi preservada para a realização da perícia, e o caso está sendo registrado na Polícia Civil. Equipes estão em campo, realizando diligências e utilizando ferramentas de inteligência para identificar, prender e responsabilizar os envolvidos.

O delegado Ruy dedicou mais de 40 anos à Polícia Civil de São Paulo. Estava atualmente licenciado da instituição, exercendo a função de secretário de Administração em Praia Grande. Ao longo de sua carreira, ocupou cargos de destaque, como Delegado Geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, além de ter atuado em unidades como o Deic, Denarc e DHPP. "

Repercussão

A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil) divulgou nota lamentando a morte do delegado. A entidade afirmou que se tratou de “ uma execução covarde do Dr. Ruy Ferraz Fontes, nacionalmente reconhecido por sua trajetória de combate incessante e destemido ao crime organizado ”, lembrando das parcerias mantidas com ele durante o período em que chefiou a Polícia Civil paulista.

Segundo a Adepol, a morte representa “ uma tragédia de proporções inenarráveis, que atinge não apenas a Polícia Civil, mas toda a sociedade brasileira, pois cala uma voz firme e comprometida com a lei, a justiça e a proteção da cidadania ”.

A associação também destacou que a dedicação de Ruy e os prejuízos impostos por ele às organizações criminosas o tornaram alvo da violência que sempre combateu.

Por fim, a entidade prestou solidariedade à família, aos colegas de profissão e à Polícia Civil de São Paulo. Ainda, ressaltaram que o momento é de dor, mas também de reafirmação do compromisso dos delegados em “ seguir firmes na missão de enfrentar o crime, honrando a memória de quem tombou em defesa da sociedade ”.





Mais de 40 anos na polícia

Ruy Ferraz Fontes dedicou mais de quatro décadas à Polícia Civil de São Paulo. Licenciado da corporação, estava desde janeiro de 2023 no cargo de secretário de Administração de Praia Grande.

Ao longo da carreira, ocupou funções como delegado-geral de Polícia, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap), além de comandar unidades do Deic, Denarc e DHPP.

Formado em Direito pela Faculdade de São Bernardo do Campo, era pós-graduado em Direito Civil e possuía especialização em Administração Geral e Financeira em Órgãos Públicos.

Também realizou cursos no exterior, entre eles o de combate às drogas e ao terrorismo, promovido pelo Ministério do Interior da França, e o de aperfeiçoamento em repressão ao narcotráfico, no Canadá.

Além da trajetória policial, Ruy foi professor assistente de Criminologia e Direito Processual Penal na Universidade Anhanguera e lecionava Investigação Policial na Academia da Polícia Civil de São Paulo.

Em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande, onde permanecia na gestão iniciada em 2025.