Milhares de fiéis devem percorrer a Rodovia Presidente Dutra nos próximos dias em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, para a Festa da Padroeira, celebrada em 12 de outubro. A concessionária e voluntários montaram mais de 120 pontos de apoio ao longo da via, para garantir a segurança e o conforto dos romeiros no trajeto.

Os locais oferecem água, alimentação, atendimento médico, massagem, banheiros, espaços para banho e áreas de descanso. A expectativa é que o movimento na rodovia seja mais intenso neste ano, já que o dia 12 cai em um domingo.

Além do acolhimento, alguns pontos contam com equipes de voluntários que orientam os peregrinos sobre segurança no trânsito e cuidados com a saúde. A iniciativa visa evitar acidentes, desidratação e outros problemas comuns durante a romaria.

Veja, a seguir, os pontos de cada região.

Guarulhos



Mãezinha do Céu - Km 216 (sentido RJ) - de 6 a 8 de outubro

Cantinho do Bem - Km 210,5 (sentido São Paulo) - de 3 a 10 de outubro

Família Silva - Km 208 (sentido RJ) - de 4 a 9 de outubro

Arujá



Centro Industrial Arujá - Km 203,5 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Lions - Km 201,8 (sentido RJ) - *Sem informações de datas

Família Oliveira - Km 201,6 (sentido São Paulo) - de 6 a 8 de outubro

Amor em Ação Arujá - Km 199 (sentido RJ) - dias 7 e 8 de outubro

Juntos na Superação - Km 198,5 (sentido São Paulo) - de 6 a 9 de outubro

Nossa Senhora Aparecida - Km 198,5 (sentido São Paulo) - a partir de 6 de outubro

Santa Isabel



Somos da Imaculada - Km 196,7 (sentido RJ) - de 6 a 10 de outubro

Comitiva de Aparecida - Km 194 (sentido RJ) - dia 8 de outubro

Anjos dos Romeiros - Km 190 (sentido São Paulo) - dias 8 e 9 de outubro

Nascimento da Fé - Km 190 (sentido RJ) - dia 8 de outubro

Rancho da Pamonha - Km 189 (sentido RJ) - de 6 a 11 de outubro

Maria Nossa Mãe - Km 189 (sentido RJ) - *Sem informações de datas

Acolher Bem é Evangelizar - Km 187 (sentido RJ) - de 6 a 11 de outubro

Maria: Advogada Nossa - Km 184 (sentido São Paulo) - de 8 a 10 de outubro

Guararema



Lions Guararema - Km 179,4 (sentido RJ) - de 5 a 9 de outubro

Peregrinos de Aparecida 1 - Km 177 (sentido São Paulo) - 8 de outubro

Romaria Paulo Carrara - Km 174,5 (sentido RJ) - 7 de outubro

Romaria Fé na Estrada - Km 174,5 (sentido RJ) - dia 7 de outubro

Jacareí



Maria Passa na Frente - Km 169,4 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Anjos e Acolhidos - Km 165 (sentido RJ) - de 6 a 10 de outubro

Movidos Pela Fé 1 - Km 160 - (sentido São Paulo) - de 7 a 11 de outubro

Romaria Com Fé Chegaremos - Km 160 (sentido RJ) - dia 9 de outubro

Ponto de Apoio aos Peregrinos de Aparecida - Km 159 (sentido RJ) - *Sem informações de datas

São José dos Campos



Amigos de São José - Km 154 (sentido RJ) - de 8 a 11 de outubro

Amigos do Portuga - Km 152 (sentido RJ) - de 8 a 12 de outubro

Centro de Apoio Bem Te Vi - Km 150 (sentido RJ) - de 7 a 12 de outubro

Ponto de Paz - Km 150 (sentido São Paulo) - de 8 a 12 de outubro

Saúde e Fé Univ. Anhembi Morumbi - Km 150 (sentido São Paulo) - dias 9 e 10 de outubro

Lions Clube Internacional - Km 149,1 (sentido RJ) - de 8 a 10 de outubro

Somos Todos Irmãos - Km 148,6 (sentido RJ) - dia 10 de outubro

Amigos - Em Agradecimento à Vida - Km 145 (sentido RJ) - de 8 a 12 de outubro

São Peregrino - Km 144 (sentido São Paulo) - de 8 a 11 de outubro

Tenda de Apoio aos Romeiros - Jardim Diamante - Km 144 (sentido RJ) - de 27 de setembro a 15 de outubro

Comitiva de Aparecida - Km 142 (sentido RJ) - dia 9 de outubro

Paulo Carrara - Km 142 (sentido RJ) - dia 8 de outubro

Romaria Fé na Estrada - Km 142 (sentido RJ) - dia 8 de outubro

Do Mundo - Km 142 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Grupo de Apoio aos Peregrinos - Km 140 (sentido RJ) - de 6 a 10 de outubro

S.O.S Risos - Km 137 (sentido RJ) - de 10 a 12 de outubro

Eugênio de Melo - Km 136,5 (sentido RJ) - de 7 a 11 de outubro

Maria Passa na Frente - Km 136 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Caçapava



Anjos e Acolhidos - Km 134 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Silvia e Família - Km 132 (sentido RJ) - de 9 a 11 de outubro

Perseverantes na Fé - Km 131 (sentido São Paulo) - de 9 a 11 de outubro

Ponto de Apoio aos Romeiros - Km 129 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Prova de Amor - Km 126,6 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Amigos da Fé (ao lado PRF) - Km 126,5 (sentido RJ) - de 7 a 12 de outubro

Família Romeiros - Km 125 (sentido RJ) - de 10 a 12 de outubro

Amigos da Val - Km 125 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Amigos Pela fé - Km 118 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro





Taubaté



IBG (Igreja Batista) - Km117 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Amigos Senai Apoio aos Peregrinos - Km 115,5 (sentido São Paulo) - de 10 a 12 de outubro

Sucesso e Alegria - Km 115 (sentido RJ) - de 10 a 12 de outubro

Filhos de Maria - Km 114 (sentido São Paulo) - de 10 a 12 de outubro

União das Pensionistas PMESP - Km 113 (sentido São Paulo) - de 8 a 12 de outubro

Unidos Pela Fé - Km 113 (sentido RJ) - de 2 a 11 de outubro

Movimento de Cursilhos de Cristandade - Km 111 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Unidos Pelo Amor e Pela Fé - Km 110 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Terço dos Homens - Km 108,9 (sentido RJ) - de 4 a 13 de outubro

Romaria Paulo Carrara - Km 108 (sentido RJ) - dia 9 de outubro

Romaria Fé na Estrada - Km 108 - dia 9 de outubro

Caminhada da Fé - Km 108 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Nossa Senhora de Nazaré - Km 107 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Anjo Pietra - Km 107 (sentido RJ) - de 9 a 11 de outubro

Madre Tereza de Calcutá - Km 107 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Fé e Saúde - Km 107 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Vó Jandira - Km 107 (sentido São Paulo) - de 8 a 12 de outubro

Pindamonhangaba



Esperança - Km 102,5 (sentido RJ) - de 9 a 11 de outubro

Villar e Amigos - Km 101 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Amigos da Fé Interlagos - Km 101 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Manto Azul - Km 101 (sentido RJ) - *Sem informações de datas

Comitiva de Aparecida - Km 101 (sentido RJ) - dia 10 de outubro

Colo de Mãe - Km 101 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Gueri Gueri, Enrolados nas Trilhas - Km 100 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Amigos da Fé SP - Km 99 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Igreja da Cidade - Km 99 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Passos de Fé - Km 99 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Imaculação Coração de Maria - Km 98 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Amigos em Oração - Km 97,8 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Maria Passa a Frente - Km 96 (sentido São Paulo) - dias 4 e 5 de outubro

Coração Valente - Km 96 (sentido São Paulo) - de 10 a 12 de outubro

Nossa Senhora Rainha do Brasil - Km 96 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Filhos de Aparecida - Km 94 (sentido São Paulo) - de 8 a 12 de outubro

Araújo - Km 92 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Tenda do Acolhimento - Km 92 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Coração de Mãe - Km 92 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Filhos de Nossa Senhora - Km 91 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Peregrinos de Aparecida 2 - Km 87 (sentido São Paulo) dias 10 e 11 de outubro

Mãe Peregrina - Km 87 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Aliança pelos Romeiros - Km 85,5 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Amigos Unidos pela Fé - Km 85,5 (sentido São Paulo) - dias 10 e 11 de outubro

Roseira



Arco-Íris - Km 82 (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Unifatea - Km 82 (sentido RJ) - dias 10 e 11 de outubro

Luz no Caminho - Km 82 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Caminho dos Milagres - Km 81 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Unidos Pela Fé - Km 81 (sentido São Paulo) - de 10 a 12 de outubro

Igreja Nova Vida - Km 80 (sentido São Paulo) - dias 10 e 11 de outubro

Pássaro Marrom - Km 79 (sentido São Paulo) - dias 10 e 11 de outubro

Tenda de Apoio Mãe Aparecida - Km 79 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Amigos na Vida e Unidos Pela Fé - Km 79 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

União - Km 79 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Polenta Solidária - Km 79 - (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Aparecida



Bom Fran - Km 75 (sentido São Paulo) - 11 de outubro

Voluntários Pela Fé - Km 75 (sentido São Paulo) - de 10 a 12 de outubro

Ektor - Km 75 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Romaria Paulo Carrara - Km 75 (sentido São Paulo) - 10 de outubro

Romaria Fé na Estrada - Km 75 (sentido São Paulo) - dia 10 de outubro

Família Ferreira-Madinha - Km 74,5 (sentido São Paulo) - de 4 a 12 de outubro

Comitiva de Aparecida - Km 74,5 (sentido São Paulo) - dia 11 de outubro

Amigos na Fé - BR 488 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Casa da Mãe - BR 488 (sentido São Paulo) - de 9 a 12 de outubro

Tenda Amigos dos Irmãos Peregrinos - BR 488 (sentido São Paulo) - a partir de 6 de outubro

Guaratinguetá



Rosa Azul - Km 59 (sentido São Paulo) - dias 11 e 12 de outubro

Canas

Lion Canas - Km 47 (sentido RJ) - dias 11 e 12 de outubro

Cachoeira Paulista



Pousada São João Batista - Km 38 (sentido São Paulo) - *Sem informações de datas

Queluz



Unidos pela Fé-Queluz - Km 9 (sentido Rio de Janeiro) - de 7 a 12 de outubro

Itinerante



Anjos da Estrada - Apoio Móvel (sentido RJ) - de 9 a 12 de outubro

Rio de Janeiro - Engenheiro Passos

