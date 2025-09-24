Reprodução/redes sociais Avião de pequeno porte cai e deixa quatro mortos no MS

Um avião de pequeno porte caiu, na noite desta terça-feira (23), na cidade de Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Quatro pessoas morreram após o acidente, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas estão o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o documentarista Rubens Crispim Jr., o arquiteto chinês Kongijan Yu e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Equipes da Dracco (Diretoria de Repressão À Corrupção e ao Crime Organizado) estão a caminho do local, situado na região da Fazenda Barra Mansa, para a retirada dos corpos.

As causas da queda do avião, que ainda são desconhecidas, estão sendo investigadas pelas autoridades.