Reprodução/X (Coutinho/P.Scheuer) Geada em São Joaquim - RS

O frio segue no Sul nesta quarta-feira (24). De manhã, as temperaturas ficam baixas e há chance de geada nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ao longo do dia, o sol predomina, mas pode chover rápido no litoral de Santa Catarina e do Paraná. No norte do Paraná, o calor já aumenta, de acordo com o Clima Tempo.

No Sudeste, a frente fria que passa pelo litoral mantém o tempo instável. Chove forte à tarde em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com risco de raios e ventos fortes. Em São Paulo, a chuva atinge várias cidades, principalmente no norte e no litoral, onde o céu deve ficar encoberto.

No Centro-Oeste, pancadas de chuva atingem Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal, com possibilidade de temporais em alguns pontos. No Mato Grosso do Sul, o sol aparece mais, mas ainda pode chover de forma isolada no oeste.

No Nordeste, a chuva se concentra no litoral entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. No interior, o tempo continua firme, com sol e ar seco nas horas mais quentes. Já no Norte, chove no Amazonas e no Acre desde o fim da manhã, enquanto Rondônia, sul do Pará e Tocantins também podem ter pancadas fortes. No norte do Pará, em Roraima e no Amapá, o tempo segue aberto, com sol e calor.