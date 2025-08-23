Reprodução Avião caiu em Belgor

Um avião monomotor Cessna A185F caiu na tarde de sexta-feira (22) durante tentativa de pouso no Aeroporto Internacional de Bangor, nos Estados Unidos. O acidente ocorreu por volta das 13h20 e resultou na morte do único ocupante da aeronave, segundo informou o chefe dos bombeiros locais, Geoffrey Low, ao portal Belgor Daily. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Imagens gravadas por um garoto de 9 anos mostram o avião tocando a pista antes de voltar a subir e perder o controle, capotando até atingir o solo. Não havia outras pessoas a bordo.

A pista do aeroporto ficou fechada até pouco depois das 16h30. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades de aviação. Este foi o primeiro acidente registrado no aeroporto de Belgor.

O monomotor, de matrícula N714HE, havia feito nos últimos dias um trajeto pela Europa, Groenlândia e Canadá, de onde partiu na manhã de sexta-feira rumo a Bangor.