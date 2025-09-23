Reprodução/Kennedy News/hayleys_edit Mulher quebra pescoço ao bocejar.

Bocejar é um reflexo fisiológico e involuntário, que acontece quando estamos com sono ou fazendo alguma atividade tediosa - mas que quase levou a britânica Hayley Black à morte. O caso aconteceu em 2016 e voltou a repercutir nas redes sociais após a mulher de 36 anos compartilhar sua história no TikTok. As informações são do Daily Mail.

Na publicação, Hayley explicou que tudo começou pela manhã, quando ela imitou sua filha recém-nascida, que se espreguiçou e bocejou enquanto esperava por sua mamadeira matinal. Ao repetir o ato, passou a sentir uma sensação de choque elétrico.

"Senti uma sensação imediata de choque elétrico percorrer metade do meu corpo e pulei de susto. Meu braço ficou parado no ar e eu sentia essas sensações de faísca elétrica. Era como ter uma convulsão em metade do meu corpo. Eu soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado."

Hayley, então, pediu que seu marido, Ian, chamasse uma ambulância, mas o homem achou que ela estava exagerando. Após a insistência da esposa, ele chamou o socorro e a mulher foi levada ao hospital.

Exames iniciais não apontaram nenhuma alteração, apesar da dor excruciante que Hayley relatava estar sentindo. Ela chegou a ficar com o lado direito do corpo paralisado.

"Eu gritei de dor a noite toda e recebi gás com oxigênio. Tentei me bater na cabeça para me desmaiar, porque estava sentindo tanta dor."

Posteriormente, os médicos descobriram que as vértebras C6 e C7 haviam se deslocado para a frente da coluna de Hayley quando ela bocejou, um incidente considerado extremamente raro.





50% de chances de sobreviver

Hayley teria, então, que passar por um procedimento de emergência chamado discectomia com fusão. Antes da cirurgia, sua mãe foi informada de que havia 50% de chances de Hayley sobreviver e a possibilidade de que ela nunca mais voltasse a andar.

O procedimento foi bem-sucedido e devolveu todos os movimentos à paciente.

"Acordei e todas as funções haviam sido restauradas, o que foi incrível. Tenho muita sorte, mas ainda estou bastante traumatizada."

Hayley afirmou que até hoje não consegue bocejar sem entrar em pânico e tenta segurar o reflexo ao máximo.

A recuperação

Apesar do sucesso da cirurgia, a recuperação de Hayley foi longa e dolorosa. Ela precisou reaprender a andar e ficou de cadeira de rodas por meses.

Além disso, durante esse período, Hayley foi diagnosticada com fibromialgia, uma síndrome crônica que causa dor generalizada no corpo, entre outros sintomas como fadiga, problemas de sono e alterações cognitivas. Ela ainda depende de medicação para controlar a sensação diária de estar recebendo choques elétricos por sua coluna, indo até a cabeça.

Durante esse período, o marido de Hayley virou seu cuidador em tempo integral, o que acabou trazendo impactos fincanceiros à família. Sem uma fonte de renda, eles chegaram a ficar sem moradia durante o processo de recuperação.

Uma mensagem de alerta e esperança

Atualmente, Hayley usa sua voz para alertar as pessoas sobre os riscos de incidentes como o que ela vivenciou.

"Defenda-se e confie em seus instintos; você sabe quando algo está seriamente errado."

Apesar das dores com as quais convive, Hayley afirmou ser grata pelas pequenas coisas.

"Estar com uma doença crônica por causa disso me faz ser muito grata pelos dias bons, pelos pequenos momentos, por poder andar e por estar aqui com meus filhos e meu marido."