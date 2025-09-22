Rovena Rosa/Agência Brasil Sudeste terá chuva em vários pontos e temnperaturas mais amenas

O deslocamento da frente fria que chegou na noite de domingo (21) - e causou muitos transtornos - vai manter o tempo instável em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais nesta terça-feira (22), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A frente fria causou muitas ocorrências relaconadas a tempestades e rajadas de vento em muitos municípios, incluindo as capitais, onde árvores foram arrancadas e casas foram destelhadas, entre outros problemas.



Além da chuva continuar, não com a mesma intensidade, também haverá queda das temperaturas.



Ainda durante a madrugada e o início da manhã, o cenário é de atenção para chuva e ventos mais fortes entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.



Há alerta de chuva, na terça, para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e também para o Sul e Centro do Espírito Santo, além de aviso de queda de temperatura em toda a região.



Em São Paulo

Nesta terça-feira, dia 23, o Estado de São Paulo terá sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Apesar de os modelos não indicarem acumulados significativos, como nesta segunda-feira, há risco de transtornos em áreas vulneráveis da faixa leste e nas divisas com Minas Gerais.



Com a entrada de uma massa de ar frio, as temperaturas caem em todo o Estado.

Na capital, mínima de 13 e máxima de 19 graus. Em Campos do Jordão, mínima de 10 e máxima de 18 graus.



No Rio



Na terça-feira (23), a queda de temperatura no Rio de Janeiro deve ser de mais de 10 graus: a previsão é de que a temperatura não passe de 24°C.



Em função da passagem da frente fria e do posterior transporte de umidade do oceano, o céu deverá ficar encoberto com chuva moderada a forte durante a madrugada, passando a fraca a moderada isolada a partir do período da manhã.





As temperaturas em declínio acentuado, com máxima de 24ºC e mínima de 16ºC.



Em Minas Gerais



Apesar do recorde de temperatura nesta segunda-feira (22), da chuva forte e de rajadas de vento, a previsão indica mudança no tempo nos próximos dias no território mineiro.



De acordo com o Inmet, a frente fria deve avançar sobre Minas Gerais a partir de terça, provocando queda nos termômetros e possibilidade de tempestades em alguns pontos.



A expectativa é de que as máximas fiquem em torno de 30 °C até sexta-feira (26). Já no fim de semana, as temperaturas devem cair ainda mais, com previsão de máximas próximas de 24 °C.

