Prefeitura de Campinas Várias regiões de Campinas ficaram alagadas

O temporal registrado em Campinas na manhã desta segunda-feira (22) marcou o início de uma semana de instabilidade climática na Região Metropolitana de Campinas. A chuva provocou seis pontos de alagamento, a queda de uma árvore sobre um carro e a entrada de água em equipamentos públicos.

A Defesa Civil registrou rajadas de vento de 66 km/h no Campo dos Amarais e acumulado de 41 milímetros até as 11h.

Entre os alagamentos, houve registros na avenida Orosimbo Maia, na avenida Heitor Penteado, na rua Dr. Carlos de Campos, na rua Barão de Atibaia, na avenida John Boyd Dunlop e na avenida Brasil. Três dessas vias ainda apresentavam bloqueios parciais ao longo do dia.

A queda de árvore ocorreu na rua Dr. Paulo Florence, na Vila Itália, sem vítimas. Galhos também caíram na avenida Padre Almeida Garret, no Parque Taquaral.

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos mobilizaram 12 frentes de trabalho para remoção de árvores e galhos, além de 25 profissionais encarregados da limpeza e desobstrução de bocas de lobo em corredores viários como as avenidas Princesa D’Oeste, Norte-Sul e Orosimbo Maia.

A Emdec manteve 50 agentes monitorando o trânsito desde a madrugada, orientando motoristas e realizando bloqueios temporários.

A chuva também atingiu equipamentos públicos. No Mercado Municipal, a água entrou por pontos da cobertura e pelo lanternim, que já passa por manutenção. O Terminal Mercado precisará de vistoria nas calhas.

No Hospital Mário Gattinho, dois consultórios do pronto-socorro e um leito de enfermaria foram interditados, sem prejuízo no atendimento.

Centros de Saúde em diferentes bairros, como Guanabara, Capivari e San Diego, registraram entrada de água, mas mantiveram o funcionamento.

Previsão do tempo

Prefeitura de Campinas Chuvas atingiram região de Campinas





De acordo com o Cepagri/Unicamp e o Inmet, a instabilidade registrada nesta segunda faz parte do avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical no Sul do país, com influência do fenômeno La Niña.

A previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade até sexta-feira (26), com risco de alagamentos locais, rajadas de vento de até 100 km/h em pontos isolados e possibilidade de raios e granizo.

As temperaturas devem cair a partir de quinta-feira (25), quando o ar frio de origem polar avança sobre a região. As mínimas podem ficar abaixo de 15°C e as máximas próximas a 23°C, com sensação de frio potencializada pela umidade e pelo vento.

ENTENDA: Primavera começa com chuvas no Centro-Oeste e Sudeste do Brasil



No sábado (27), a previsão indica melhora gradual, ainda com garoa pela manhã. No domingo (28), o tempo deve permanecer parcialmente nublado, com baixa chance de chuva, mas ventos moderados.

A Defesa Civil e os institutos de meteorologia recomendam atenção em áreas de risco de alagamento, cuidado em estradas com visibilidade reduzida e preparo para possíveis quedas de energia decorrentes dos ventos intensos.





Rajadas chegaram a 98 km/h no Estado de SP

As maiores rajadas de vento registradas no Estado de São Paulo nesta segunda-feira chegaram a 98,2 km/h no Campo de Marte, na zona norte da capital, às 14h08. Pouco antes, às 14h05, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, marcou ventos de 87 km/h.

No interior, Piracicaba registrou 95 km/h, Avaré 90 km/h, Bauru e Marília 87 km/h cada, enquanto Rancharia anotou 85,7 km/h. Presidente Prudente, Valparaíso e Barra Bonita também tiveram rajadas acima de 80 km/h, evidenciando a intensidade da frente fria em diferentes regiões do estado.

Outras localidades com registros expressivos foram Ariranha, com 76,7 km/h, Tupã, com 76 km/h, e Lins, com 72 km/h.