Reprodução: commons Há previsão de chuvas intensas, com ventos e raios

A chegada da primavera será marcada por fortes rajadas de vento, que poderão chegar a 100 km/h, no fim da tarde desta segunda-feira (22) e madrugada de terça-feira (23), no Rio de Janeiro. O aviso meteorológico é do Sistema Alerta Rio.

A Defesa Civil do Rio também emitiu alerta de possibilidade de chuvas Intensas com ventos e raio, na região da capital fluminese.



No alerta, o órgão orienta moradores de áreas de risco a ficarem atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento.



"Se acionadas, as pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Em caso de emergência, use os telefones de emergência 193 ( Corpo de Bombeiros), 199 (Defesa Civil) e fique atento aos veículos de comunicação e redes sociais do Centro de Operações Rio" , reforça, o alerta da Defesa Civil.



O alerta é válico para esta segunda-feira, até 23h55.



Orientações em caso de ventos fortes



Com a previsão de ventos fortes, o Alerta Rio também dá orientações para quem está em casa.

É importante fechar portas e janelas, incluindo persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quente.



Também é prudente fechar o registro de gás e evitar deixar objetos em locais altos, pois podem cair.



No caso de falta de energia elétrica, é importante ter cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Já para quem está na rua, não se abrigar debaixo de árvores ou coberturas metálicas, evitar ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção.



Também é importante evitar a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar. E não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.



É preciso ainda ter muito cuidado caso haja queda de árvore; é possível que a rede de energia tenha sido rompida.

Início da primavera



Com o início da primavera, às 15h19 desta tarde, a instabilidade vai permanecer ao longo da semana no Rio, com chuva até sexta-feira, além de declínio nas temperaturas.



Foi um inverno atípico, com calor recorde; a máxima prevista para esta segunda é de 41 graus. O domingo (21) também foi bem quente, batendo nos 40,9 graus, a maior temperatura do inverno até agora.



De acordo com a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Mayara Villela, a nova estação tem características de transição.



Ela explica que, durante a primavera, os dias vão ficando mais longos e as noites, mais curtas, em relação ao inverno.





"Ainda há entrada de frentes frias que podem derrubar as temperaturas. São dias quentes com pancadas de chuva no fim do dia. Dias quentes e secos. É um período de transição, com características parecidas com o inverno ainda neste início, e ganhando características de verão mais para o final", disse.



Inverno com pouca chuva

Apesar do calor atípico, o inverno começou com noites e madrugadas geladas no Rio.

No Alto da Boa Vista, os termômetros chegaram a 10 graus no dia 16 de julho — a menor marca da estação.

O acumulado de chuva também ficou abaixo da média histórica: foram 121,02 milímetros, contra os 193,95 mm esperados.

Segundo o órgão de meteorologia da prefeitura, a falta de precipitação e a ausência de fenômenos críticos mantiveram a cidade em Estágio 1, numa escala que vai de 1 a 5.