Divulgação Ataque hacker mirava sistema do Pix das instituições

A Polícia Federal prendeu oito integrantes de uma organização criminosa responsável por ataque hacker contra o sistema financeiro do Pix. O grupo é apontado como responsável por fraudes bancárias que desviaram cerca de R$ 1,2 bilhão de instituições financeiras. A prisão foi feita em flagrante na madrugada desta sexta-feira (12).

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, e os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa e tentativa de furto qualificado por meio eletrônico.

Esquema bilionário

Segundo a PF, a quadrilha desviava valores do Pix ao acessar de forma indevida a conta de Pagamentos Instantâneos (PI), mantida por instituições financeiras no Banco Central.

As prisões aconteceram no momento em que os suspeitos tentavam invadir o sistema da Caixa Econômica Federal. Os agentes chegaram a um imóvel, em São Paulo, onde o grupo estava reunido e confirmou a tentativa de ataque.





As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos, informou a Polícia Federal.

Ainda não está claro se esta operação da PF tem ligação com um outro ataque hacker ao Pix, em julho deste ano, quando criminosos desviaram cerca de R$ 542 milhões da instituição BMP.