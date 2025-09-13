Reprodução/ PRF Acidente na Via Dutra deixa duas vítimas fatais





Um acidente registrado na madrugada deste sábado (13) deixou duas pessoas mortas na Via Dutra ( BR-116), em Taubaté, interior de São Paulo.

Segundo a Motiva-CCR, o chamado de ocorrência foi feito às 3h30 pelo Centro de Controle Operacional CCR RioSP, no km 111 da pista Norte, sentido Rio de Janeiro.

Em nota ao Portal iG, a concessionária informou que o acidente envolveu uma motocicleta e um veículo leve.

Os dois ocupantes da motocicleta não resistiram e morreram no local, após a queda do veículo seguida de atropelamento. Já o condutor do carro não sofreu ferimentos.

















Devido o atendimento da ocorrência, foi necessário a interdição parcial da via.

Inicialmente, apenas a faixa 2 foi bloqueada, mas às 6h32, houve necessidade de ampliar a restrição para a faixa 1, com o tráfego sendo desviado pelo acostamento. Durante o período, o congestionamento chegou a 4,7 quilômetros.

Às 7h04, as pistas foram totalmente liberadas e o tráfego voltou ao normal.

Ainda em nota, a concessionária afirmou que as equipes da concessionária atuaram no atendimento e na sinalização para garantir a segurança viária no trecho.