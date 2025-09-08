Reprodução/Climatempo Ciclone extratropical chega ao Brasil nesta semana

Um novo ciclone que se forma perto da costa do sul do país deve mudar o tempo no Brasil a partir desta segunda-feira (8). O sistema vem acompanhado de uma frente fria e deve provocar temporais, ventos fortes e chuva volumosa em várias áreas.

De acordo com o ClimaTempo, o risco de temporal é alto no Rio Grande do Sul, especialmente no oeste, sul, Grande Porto Alegre, região central e no litoral. Em Santa Catarina, há previsão de pancadas moderadas a fortes no oeste, sul e litoral, enquanto no Paraná a chuva chega no fim do dia, principalmente no sudoeste e em Foz do Iguaçu. Curitiba começa a semana sem chuva, mas com frio, e o mar fica agitado na costa gaúcha, com ventos que podem passar dos 70 km/h.

No Sudeste, o tempo fica firme em boa parte da região, com destaque para São Paulo, Minas e Rio, onde o sol volta a predominar e a umidade do ar cai bastante, chegando a níveis de alerta. Só no Espírito Santo ainda chove, com atenção para pancadas mais fortes em Vitória.

No Centro-oeste, a maior parte dos estados segue com sol, calor e ar seco, mas pode chover no extremo norte de Mato Grosso e no sul de Mato Grosso do Sul, onde há chance de pancadas mais fortes à noite.

No Nordeste, a frente fria parada na costa mantém a umidade alta e provoca pancadas em vários momentos em Maceió e Recife, com risco de chuva mais forte, enquanto Salvador começa a semana com instabilidade pela manhã e sol à tarde. Já no Norte, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva em parte do Amazonas, Pará e Roraima, mas Acre, Rondônia, Amapá e Tocantins seguem com tempo firme, temperaturas elevadas e ar seco.